PhET Simulations

Over 80 interaktive simuleringer og spill for læring i matematikk og naturfag! Delta i å lære vitenskap og matematikk med de prisbelønte PhET-simuleringene! Enten du forstår atomer, utforsker energi eller mestrer multiplikasjon, det er en sim for hver elev. Denne appen er perfekt for hjemme, i timen eller på veien, og leverer alle PhET HTML5-simmer (over 75 sims) i én brukervennlig pakke. PhET-simmer er utviklet av eksperter ved University of Colorado Boulder og brukes av millioner av studenter hvert år.

Nettside: phet.colorado.edu

