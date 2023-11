Altamira HRM

Altamira Recruiting er en skybasert programvare som lar deg administrere hele prosessen med søk og utvelgelse for nye ansatte. Det er enkelt å bruke og fullt tilpassbart for behovene til bedrifter og rekrutteringsselskaper. Bedrifter som velger å bruke Altamira Recruiting vil ha til disposisjon en personlig karriereside, integrasjon med alle større jobbportaler og sosiale nettverk, en funksjonsrik CV-database, et kraftig rapporteringssystem og mye mer.

Nettside: platform.altamirahrm.com

