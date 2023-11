AkkenCloud er den mest omfattende, enterprise, skybaserte plattformen tilgjengelig for bemannings- og rekrutteringsbyråer, bygget for å strømlinjeforme front office, inter office og back office arbeidsflyt. Med bruk av AkkenCloud-plattformen har kundene sett en økning i effektivitet, plasseringer og lønnsomhet. Ved å administrere over 14,8 millioner kandidater og 33 000 brukere innenfor én plattform, fortsetter størrelsen og suksessen til AkkenCloud-kunder å vokse daglig.

