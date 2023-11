SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) er en digital bibliotekportal for forskere innen astronomi og fysikk, drevet av Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) under et NASA-stipend. ADS opprettholder tre bibliografiske samlinger som inneholder mer enn 15 millioner poster som dekker publikasjoner innen astronomi og astrofysikk, fysikk og generell vitenskap, inkludert alle arXiv e-utskrifter. Sammendrag og fulltekst av store astronomi- og fysikkpublikasjoner er indeksert og søkbare gjennom det nye ADS moderne søkeskjemaet samt et klassisk søkeskjema. Et søkbart papirskjema er også tilgjengelig. I tillegg til å opprettholde sitt bibliografiske korpus, sporer ADS siteringer og bruk av postene for å gi avanserte oppdagelses- og evalueringsmuligheter. Integrert i samlingene gir ADS tilgang og pekepinner til et vell av eksterne ressurser, inkludert elektroniske artikler tilgjengelig fra utgivernes nettsteder, informasjon om astronomiske objekter, datakataloger og datasett som er vert for eksterne arkiver. Vi har for øyeblikket koblinger til over 13,3 millioner poster vedlikeholdt av våre samarbeidspartnere. Denne informasjonsdybden har muliggjort en rekke publikasjoner (referert, ikke-referert) innen felt som bibliometri og informasjonsvitenskap.

Nettside: ui.adsabs.harvard.edu

