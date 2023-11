Det handler om å lære seg en ny vane: Å skrive. Hver. Dag. Jeg har lenge blitt inspirert av en idé jeg først lærte om i The Artist's Way kalt morgensider. Morgensider er tre sider med skriving gjort hver dag, vanligvis oppmuntret til å være i "lang hånd", vanligvis gjort om morgenen, som kan handle om alt og alt som kommer inn i hodet ditt. Det handler om å få det hele ut av hodet, og er ikke ment å redigeres eller sensureres på noen måte. Tanken er at hvis du kan få for vane å skrive tre sider om dagen, vil det hjelpe deg å rydde tankene dine og få ideene til å flyte resten av dagen. I motsetning til mange av de andre øvelsene i den boken, fant jeg ut at denne faktisk fungerte og var virkelig veldig nyttig. Jeg har brukt øvelsen som en fin måte å tenke høyt uten å måtte bekymre meg for halvformede ideer, tilfeldige tangenter, private ting og alle de andre tingene i hodet som vi ofte filtrerer bort før vi noen gang uttaler dem eller skriver om dem. Det er en daglig hjernedump. Over tid har jeg funnet ut at det også er veldig nyttig som et verktøy for å få i gang tanker som har satt seg fast, eller for å komme til bunns i en råtten stemning. 750 Words er den online, fremtidsrettede, morsomme oversettelsen av denne øvelsen.

Nettside: 750words.com

