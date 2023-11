Velkommen til Lindywell-appen: Pilates and Balanced Living av Robin Long. Inne vil du oppleve Lindywells tilnærming til Pilates i kjernen, næring (ikke begrensning) og en blomstrende tankegang, alt ved fingertuppene. Pilates er en helkropps-, holdningsgjenopprettende og sentrerende øvelse som er ideell for alle aldre og kroppstyper. Gjennom oppmerksom bevegelse vil du koble deg til kroppen din og trene musklene på en helt ny måte. For ikke å nevne, du kan få resultater på så lite som 15 minutter om dagen, og det kreves ikke noe utstyr for å komme i gang.

Nettside: lindywell.com

