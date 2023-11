Big NEON Tower VS Tiny Square

Big NEON Tower VS Tiny Square는 장애물로 가득 찬 흥미진진한 다단계 플랫폼을 횡단하는 퍼즐 플랫폼 게임입니다. 당신의 가장 친한 친구 파인애플은 빅 스퀘어에 의해 도난당했고 죽음의 덫으로 가득 찬 커다란 탑 꼭대기로 끌려갔습니다. 이 타워에 올라가면 센서가 있는 치명적인 포탑, 레이저를 사용하는 치명적인 점프, 용암 웅덩이 등을 볼 수 있습니다. 꼼꼼하게 배치된 함정 중 하나에 부딪혔을 때 많은 진행 상황을 잃지 않도록 모든 체크포인트에 들러야 합니다. 큰 단일 화면 섹션으로 나누어진 이 거대한 레벨에서 찾을 수 있나요? 차분한 사운드트랙과 함께 90년대 미학을 즐겨보세요! 이동 - A/D 또는 왼쪽/오른쪽 화살표 키점프 - 스페이스 또는 위쪽 화살표다시 시작 - YBig NEON Tower VS Tiny Square는 EO Interactive에서 제작했습니다. 이것은 Poki의 첫 번째 게임입니다! Poki에서 Big NEON Tower VS Tiny Square를 무료로 플레이할 수 있습니다.예! 이 게임은 원래 게임이지만 Poki!Big NEON Tower VS Tiny Square에서만 단순화된 버전으로 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

