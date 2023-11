Hipster vs Rockers

Hipster vs Rockers는 힙스터 또는 락커에게 옷을 입힐 수 있는 옷입히기 게임입니다! 마지막에는 사진 찍는 것도 잊지 마세요. 제작자 정보:Hipster vs Rockers는 Go Panda Games에서 제작했습니다. 이것은 Baby Race Galaxy, Funny Rescue Zookeeper, Funny Nose Surgery 및 Creative Puzzle에 이어 Poki에서 다섯 번째 게임입니다!

웹사이트: poki.com

