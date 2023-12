Sniper vs Dinosaurs

Sniper vs Dinosaurs는 저격총을 사용하여 공룡을 쏘는 3D 슈팅 게임입니다. 옥상에 몰래 들어가 맵을 돌아다니는 거대 몬스터들을 처치하는 재미를 경험해 보세요. 게임 플레이를 개선하고, 무기를 업그레이드하고, 새로운 마음에 드는 사람을 고용하는 데 사용할 아이템을 수집하고 뛰어다닐 수도 있습니다. Cute Army 또는 A Cat Story와 같은 다른 게임의 Cuties를 알고 계실 수도 있습니다. 모든 공룡의 모자를 쏴서 날려버리면 최고의 목표를 달성했다는 것을 증명할 수 있습니다! 공룡 공원, 이상한 동굴, 대도시의 모든 지역을 탐험해 보세요. 가장 독특한 저격수 게임을 즐길 준비가 되셨나요? 이 공룡들은 그렇지 않습니다!커서를 사용하여 조준하고 마우스 왼쪽 버튼을 눌러 발사하세요. 확대/축소 - 마우스 오른쪽 버튼 클릭점프 - 스페이스 바(이중 점프하려면 두 번 누르세요)Sniper vs Dinosaurs는 Cute Army에 의해 만들어졌습니다. Poki: A Cat Story 및 Cute-army에서 다른 귀여운 게임을 플레이하세요. Sniper vs Dinosaurs는 Poki에서 무료로 플레이할 수 있습니다. Sniper vs Dinosaurs는 컴퓨터에서 플레이할 수 있습니다.

