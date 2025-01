전자상거래 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 포르투갈

Veeqo

라벨 인쇄 이상의 기능을 제공하는 무료 배송 소프트웨어입니다. Veeqo의 완전 무료 배송 관리 소프트웨어를 사용하여 낮은 배송비, 자동화 및 강력한 이행 도구를 통해 주문 이행 비용과 속도를 절감하세요. USPS, UPS, DHL 및 FedEx의 즉각적인 요금 할인: 할인된 USPS, UPS, DHL 및 FedEx 요금을 즉시 이용하세요. 협상할 필요가 없으며 정해진 배송량도 필요하지 않습니다. 이동통신사 계정이 있으면 언제든지 연결할 수 있습니다. 자동 요금 선택: 모든 채널에서 받는 각 주문에 대해 가장 좋은 가격 라벨을 자동으로 선택하는 요금 쇼핑으로 시간을 절약하세요. 빠른 대량 배송: Veeqo는 최적의 요금을 선택하고 한 번에 최대 100개의 주문을 배송할 수 있습니다. 따라서 시간, 클릭수, 현금을 절약할 수 있습니다. 자동 배송 규정: 중량, 금액, 배송 옵션, 기타 사양을 미리 설정하세요. Veeqo는 사전 설정된 지침에 따라 최고의 라벨을 제공합니다. Veeqo에는 여러 도구를 하나로 묶어 스프레드시트에 작별 인사를 할 수 있는 강력한 기능도 가득 담겨 있습니다. 재고 관리: 재고는 모든 매장에서 자동으로 업데이트됩니다. 안녕히 계세요, 스프레드시트! 안녕하세요, 마음의 평화입니다. 모바일 장치로 픽업: 당사의 스캐너나 모바일 장치를 사용하면 잘못된 물건을 보낼 위험이 훨씬 줄어들면서 올바른 품목을 더 빨리 선택, 포장 및 배송할 수 있습니다. 보고 및 예측: Veeqo는 모든 판매 데이터를 추적하고 구성하여 비즈니스 계획, 구매 및 성장을 쉽게 만듭니다. Veeqo 단순성. 아마존 신뢰. Amazon 제품군의 일부인 Veeqo는 신뢰할 수 있는 데이터 보안을 제공하며, 정시에 배송하는 경우 배송 지연 및 부정적인 피드백으로부터 Amazon 계정을 보호합니다. Veeqo는 Shopify Plus 인증 앱입니다. Shopify Plus 인증 앱 프로그램은 비즈니스를 구축하고 확장하는 데 필요한 앱과 솔루션을 찾을 수 있도록 지원함으로써 대규모 Shopify 판매자를 지원합니다. 이 프로그램은 Shopify Plus 판매자의 고급 요구 사항을 충족하는 수준의 제품 품질, 서비스, 성능, 개인 정보 보호 및 지원을 제공하는 Shopify 파트너(https://help.shopify.com/en/partners/about)를 위해 특별히 제공됩니다. .