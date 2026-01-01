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Notion은 메모, 데이터베이스, 일정, 작업 관리를 하나의 공간에서 할 수 있게 하는 협업용 생산성 앱입니다. 개인과 팀이 정보를 정리하고 공유할 수 있습니다.

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Notion은 메모 작성, 프로젝트 관리, 작업 추적 및 지식 정리를 위해 설계된 생산성 및 작업 공간 앱입니다. 페이지, 데이터베이스, 달력 및 공동 작업 도구를 하나의 유연한 플랫폼에 결합하여 개인과 팀이 필요에 맞는 워크플로를 만들 수 있도록 합니다.

사용자는 구조화된 메모를 작성하고, 할 일 목록을 관리하고, 프로젝트를 추적하고, 사용자 정의 가능한 템플릿과 연결된 데이터베이스를 사용하여 정보를 구성할 수 있습니다. Notion은 또한 실시간 협업, 댓글, 공유 및 권한을 지원하므로 팀 계획, 문서화 및 내부 지식 기반에 적합합니다. 블록 기반 편집기를 사용하면 콘텐츠를 텍스트, 표, 체크리스트, 포함 및 기타 요소와 함께 단일 작업 공간에 정렬할 수 있습니다.

이 앱은 일반적으로 개인 주최자, 팀 위키, 콘텐츠 기획자 및 경량 프로젝트 관리 도구로 사용됩니다. 주요 가치는 문서 생성과 데이터베이스 관리를 단일 앱에 결합하여 사용자가 여러 장치에서 관련 정보를 연결하고 액세스할 수 있도록 돕는 데 있습니다.

카테고리: Productivity메모 작성 앱프로젝트 관리 소프트웨어AI 작문 보조원메모 작성 소프트웨어기술 자료 소프트웨어

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