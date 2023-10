Tired to Fall は、毎年秋になると疲れて落ちそうになる小さな葉っぱを導くパズル プラットフォーム ゲームです。葉っぱのキャラクターと一緒に森を巡る冒険に参加し、環境を利用して木に戻るための創造的な方法を見つけてください。目標は、各レベルの黄色いキノコに到達することです。これを行うには、他の葉っぱの友達をつかんで、ある場所に打ち上げて、登ったり横切ったりするためのプラットフォームに変えることができます。特定の 1 つのエリアに複数の苗木を投げて、さらに高いプラットフォームを成長させることができます。とげのある栗やドングリ、キノコなど、見どころがいっぱいの涼しい森林地帯を探検しましょう!あなたは、落ちずに秋を生き延びるために必要なものを持っていますか?「tired to Fall」は、havana24 によって作成されました。これは Poki での最初のゲームです。Poki では、tired to fall を無料でプレイできます。tired to fall は、コンピュータおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

