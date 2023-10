Dana: Relics for Sale は、あなたがさまざまな商人から失われた遺物を回収する任務を負う遺物ハンターであるプラットフォーム ゲームです。古代の森を横断し、氷の荒れ地を駆け抜けて、貴重な宝物を見つけ、敵や障害物に飛び乗ったり、飛び越えたり、コインや宝石を集めて、よりエキサイティングな冒険への扉を開ける鍵を手に入れましょう。いくつかの挑戦的なレベルですべての遺物を見つけて、すべて売ることができますか?このゲームを友達と共有することを忘れないでください。移動 - A/D または矢印キージャンプ - W またはスペース バー拾う/投げる - Z または EDana: Relics for Sale は Ulpo Media によって作成されています。 Poki で他のゲームをプレイ: Grow Up the Cats Poki では、Dana: Relics for Sale を無料でプレイできます。Dana: Relics for Sale は、コンピュータおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

