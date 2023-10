レベルからレベルへと移動するために、タワーの上から敵軍を撃退します。敵を遠ざけ、殺される前に敵を倒すには、武器をアップグレードし、タワーを強化する必要があります。このゲームでは敵が両側から迫ってくるので、よく注意してください。本当に問題に陥った場合は、通常モードの 2 倍の弾丸を発射できる「レイジ」モードを使用してください。Stickman Army: The Resistance は、デスクトップとモバイル デバイスの両方で Poki でプレイできる HTML5 ゲームです。無料のブラウザ。 クリエイターについて: Stickman Army: The Resistance は Playtouch によって作成されました。彼らは、他の Stickman Army: Team Battle、Stickman Army: The Defenders、Stickman Fighter ゲームの制作者でもあります。

ウェブサイト:poki.com

