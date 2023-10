Stickman Army: The Defenders はクールな戦略的なスティックマン ゲームです。敵の軍隊を撃退し、何としてもホワイトハウスを守ることができるように、軍隊をどこに配置するかを決定してください。ガンマンをさまざまな位置に配置して敵を倒すことができますが、追加の物資を得るために航空支援を要請することもできます。 Stickman Army: The Defenders は、ブラウザの Poki で無料でプレイできる HTML5 バトル ゲームです。コントロール: マウスを使用してゲーム内を移動します。 クリエイターについて: Stickman Army: The Defenders は Playtouch によって作成されました。彼らは、他の Stickman Army および Stickman Fighter ゲームの制作者でもあります。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはStickman Army: The Defendersによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。