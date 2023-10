Pop It vs Spinner は、Adgard によって作成されたリラックスできるパズル ゲームです。このゲームでは、少なくとも 2 つの同じタイルを同時にマッチさせて、すべてのポピットを取り除くことが目的です。チェーンコンボを作成してより多くのポイントを獲得するには、早めに動きを計算するようにしてください。マッチが残っていない場合はスピナー モードを使用して新しいマッチを生成し、レベル全体をクリーンアップします。追加のポップを見つけるには、ゲーム ウィンドウ全体に注目してください。ぜひゲームを友達と共有して、情報を広めてください。全部ポップできますか?同じ色のポピットが触れているポピットをタップまたはクリックします。ポップ - タップまたはマウスの左クリックPop It vs Spinner は Adgard によって作成されています。 Poki で他の中毒性のあるゲームをプレイしてください: Find The Candy、MadZOOng、Merge to Million

ウェブサイト:poki.com

