Mahjoctopus は、麻雀の楽しい部分とソリティアのような古典的なカード ゲームを組み合わせたパズル ゲームです。この水中をテーマにした豪華なパズル体験では、タイルを昇順または降順に並べ替えます。画面の下部にあるタイルの番号を確認し、その前後の番号が見つかるまで山から新しいカードを選びます。正しいタイルをタップすると、そのタイルがゲーム パネルの一番下に移動します。ペアになる番号がない場合は、デッキからさらにカードを取得します。行き詰まった場合は、パワーアップを元に戻すを使用するか、タイルを取得してください。時折現れる不思議な海の生き物をタップしてサプライズをすることを忘れないでください。画面の下部にあるタイルの番号を確認し、番号が見つかるまで山から新しいカードを選びます。それはその前後にあります。タイルをタップして、適切な場所に移動できます。Mahjoctopus は Adgard によって作成されました。 Poki で他の中毒性の高いゲームをプレイしてください: Pop It vs Spinner、Find The Candy、MadZOOng、Merge to Million。Poki では Mahjoctopus を無料でプレイできます。Mahjoctopus は、コンピュータおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

