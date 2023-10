Pop It Master はリラックスできるオンライン パズル ゲームです。このゲームは、有名な Pop It そわそわおもちゃに基づいています。このゲームでは、ポピットを押してポップし、カラフルなおもちゃのロックを解除することが目的です。すべての泡を割って何も残さないように注意してください。 80 個のフィジェットトイのコレクションをすべて集めると、シークレットモードのロックを解除できます。満足のいくデジタル ポッピング体験をする準備はできていますか?さあ、Pop It Master が提供する現実的な心落ち着くサウンドと感情を楽しんでください! Pop - タップまたはマウスの左クリック Pop It Master は Rad Brothers によって作成されました。これは彼らにとって Poki での最初のゲームです!

ウェブサイト:poki.com

