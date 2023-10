Into The Pit は、激しい戦闘を繰り広げるアクション アーケード ゲームです。敵を倒してコインを集めて次のステージへ進みますが、ボス戦には注意してください!敵をかわし、射撃して各ステージをクリアしながら、パワーアップを拾ってゲームプレイを爆発的にさせ、挑戦を生き延びてみてください!WASD または矢印キーでパワーアップを移動/狙いを定めますデスクトップまたはモバイルで Poki でプレイしてください。 Into the Pit に似たゲームに興味がある場合は、アーケード ゲームをご覧ください。 Poki でサーフィンを楽しんでください!

ウェブサイト:poki.com

