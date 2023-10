Mad Pixel Ltd の Run and Gun は、古典的なレベルベースのシューティング ゲームに現代的なひねりを加えたものです。あなたのミッションはシンプルです。敵を倒して大きなボスに到達し、次のレベルに進みます。ヘッドショットごとに獲得できるコインが増え、鎧や銃をアップグレードするためのコインを集めることができるので、狙いを定めて取り組んでください。しかし、逃したら、ラン&ガンの冒険が終わってしまう可能性があります。ブラウザで Run and Gun on Poki をプレイして、このエキサイティングなシューティング アーケード ゲームを体験してください。 コントロール: マウス/スペースバー - シュート クリエイターについて: Run and Gun は Mad Pixel Ltd によって作成されています。彼らは Mad GunZ の作成者でもあります。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはRun and Gunによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。