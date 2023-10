Blocky Cars は、Full HP ltd によって作成された 3D オンライン車両シューティング ゲームです。 Blocky Cars では、カラフルにデザインされたアリーナで運転、レース、射撃、他のプレイヤーとの衝突など、デジタル カーで想像したすべてのことを行うことができます。そうすることでゲーム内マネーを獲得することもできます。収益を使って、さまざまな種類のチェストを購入して、未来的な車、素晴らしい戦車、強力な銃、歩行ロボット、ゴージャスなスキンなどのロックを解除できます。マルチプレイヤーデスマッチ、キャプチャー・ザ・フラッグ、チームバトル、レースモード、さらには車を使わずに射撃体験を楽しめるFPSモードなど、さまざまなゲームモードもあります。私たちの言葉を鵜呑みにせず、ぜひ飛びついて、ご自身で試してみてください。 Blocky Cars は、車、創造性、カオスを 1 つの楽しいパッケージにカプセル化しています。移動 - WASD または矢印キー撮影 - マウスの左ボタンBlocky Cars は Full HP ltd によって作成されました。 Poki には他にも、Fury Wars、Mad GunZ、Run and Gun など、中毒性のある楽しいゲームがあります。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはBlocky Carsによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。