Battle Forces は、Full Hp ltd によって作成された 3D オンライン サイバーパンク シューティング ゲームです。このリアルな FPS 体験に没頭して、現実の人々と対戦してください。バックストーリーを持つ 6 人のユニークなヒーロー、膨大な武器、改造、特殊能力、スキンなどがあります。友達をラウンドに招待して、楽しみを最大限に高めましょう。Battle Forces は Full HP ltd によって作成されています。 Poki でその他のペースの速いゲームをプレイ: Mad GunZ、Fury Wars、Blocky Cars、Run and Gun

ウェブサイト:poki.com

