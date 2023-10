死んだ後も人生は続いていかなければなりません! Afterlife (ゲーム) をプレイして、このゲームの主人公に何が起こるかを確認してください。ゴーストになって数え切れないほどの楽しいミニゲームをプレイしてみたいと思ったことはありませんか? Afterlife: The Game オンラインはそれを行うための最良の方法です!他の幽霊を笑わせ、生きている人々を守り、新しく作られた幽霊として世界で自分の道を見つけてください。 Poki で Afterlife: The Game をプレイして、墓の向こうから生きている世界に影響を与えるチャンスを掴みましょう! Afterlife: The Game を無料でプレイするために、渡し守にお金を支払う必要はありません。マウスを使用して移動してください。左クリックして操作します。Afterlife: The Game は、Life - The Game の続編です。どちらのゲームも Ohmaigawd によって作成されました。

ウェブサイト:poki.com

