Poki の Life: The Game は、誕生から死までの旅全体をゲーム形式で体験する最良の方法です。勉強日から実際の日まで、Life: The Game をプレイして、あなたの人生が楽しいか悲惨かを確認してください。このライフ ゲームには、人生の各段階に応じたさまざまなミニゲームが用意されています。 2020 年現在、Burger Madness、Study Session、Travel Puzzles、Rainbow Melody の 4 つの新しい楽しいミニゲームがあります。 Life: The Game は無料でプレイできますが、間違った決断をするとゲーム内で生き残ることができなくなる可能性があります。何千人もの Life: The Game オンライン プレーヤーに加わって、たくさんの楽しいミニゲームを繰り返しプレイしてください!マウスを使用して移動します。左クリックして操作します。Life The Game は Ohmaigawd によって作成されています。彼らは、ゲームの続編である Afterlife: The Game の作成者でもあります。

ウェブサイト:poki.com

