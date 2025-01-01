代替案 - Yocale

Calendly
calendly.com
Calendlyは、会議のスケジューリングを簡素化するオンラインツールで、ユーザーが可用性を共有し、他者が予約できるようにします。
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookingsは、予約管理を簡素化するオンラインスケジュールツールで、クライアントとスタッフの間で効率的なコミュニケーションを提供します。
Motion
usemotion.com
Motionは、AIを活用したタスク管理とスケジューリングアプリで、時間を最適化し日常の計画を合理化します。
Brevo
brevo.com
Brevoは、顧客サポートを強化し、販売を促進するための統合プラットフォームです。電子メール、ライブチャット、SNSなどのチャネルを活用します。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Schedulingは、オンラインでの予約管理を支援するクラウドベースのソフトウェアです。サービス業向けに自動リマインダーやカレンダー同期機能があります。
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookingsは、顧客がオンラインで予約を管理し、支払いを行えるスケジューリングツールです。カレンダーと統合し、簡単に予約が可能です。
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Proは、ホームサービスビジネス向けの業務管理アプリで、スケジューリングや請求書の作成、顧客管理を効率化します。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBookは、フリーランサーや中小企業向けのクライアント管理プラットフォームで、請求書、提案、予約管理などを提供します。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDashは、中小企業向けの統合クラウドベースのビジネス管理プラットフォームで、プロジェクト管理やCRMなどの機能を提供します。
Doodle
doodle.com
Doodleは、会議や予約の調整を簡単に行えるオンラインスケジューリングアプリです。ユーザーは専用の予約ページを作成できます。
Cal.com
cal.com
Cal.comは、予約管理およびカレンダー統合を簡素化するオープンソースのスケジューリングプラットフォームです。
Bloom
bloom.io
Bloomは独立したビジネスオーナーやフリーランサー向けのビジネスワークスペースで、クライアントとのやり取りを一元化するツールです。
Spruce Health
sprucehealth.com
Spruce Healthは、患者と医療提供者のコミュニケーションを簡素化し、管理タスクを効率化するヘルスケアアプリです。
Mangomint
mangomint.com
Mangomintは、サロンやスパの管理を支援するソフトウェアで、予約管理、スタッフ管理、マーケティング機能を提供します。
Vagaro
vagaro.com
Vagaroは、美容院やスパ、フィットネス専門家を見つけ、レビューを読み書きし、24時間オンラインで予約できるアプリです。
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMDは、医療請求や管理プロセスを支援するアプリで、クレーム追跡、予約管理、エラー分析などの機能があります。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLivingは、フィットネスとウェルネス業界向けの包括的なビジネス管理ソフトウェアで、予約や支払いを効率的に管理します。
Picktime
picktime.com
Picktimeは、企業がオンラインで予約を管理・スケジューリングできるアプリで、クライアントが24時間予約可能です。
Booksy
booksy.com
Booksyは、予約管理や顧客管理を行うためのアプリで、美容業界向けに設計されています。
Weave
getweave.com
Weaveは、電話システムと成長ツールを統合したプラットフォームで、新規患者獲得や収益向上を支援します。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsaiは、フリーランサーや中小企業向けにプロジェクト管理、請求書作成、クライアント管理を統合したビジネス管理アプリです。
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.meは、企業向けのオンライン予約スケジューリングソフトウェアです。顧客が24/7で予約でき、リマインダー機能も提供します。
Mindbody
mindbodyonline.com
Mindbodyアプリは、ヨガやフィットネスクラスの検索、マッサージや美容施術の予約ができる、健康とフィットネス向けのアプリです。
zcal
zcal.co
ZCALは、カスタマイズ可能な会議リンクを作成し、スケジュール管理を効率化する次世代の予約プラットフォームです。
Setmore
setmore.com
Setmoreは、オンラインで予約を管理し、顧客とのスケジュールを調整するための簡単なウェブアプリケーションです。
Jane
jane.app
ジェーンは、医療提供者のための健康管理プラットフォームで、予約管理、請求、患者記録、コミュニケーション機能を統合しています。
Weshare
weshare.net
Weshareは、どこでも誰とでも簡単に予約をスケジュールできるアプリです。オンライン、オフライン、移動中に利用可能です。
vcita
vcita.com
vcitaは、予約管理、請求書作成、顧客管理を統合したビジネス管理プラットフォームです。中小企業向けに設計されています。
Qualified
qualified.com
Qualifiedは、Salesforceを利用する収益チーム向けのパイプライン生成プラットフォームです。ウェブサイトを使ってバイヤーの意図を特定し、営業会話を開始します。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRMは、販売プロセスの管理と顧客関係の改善を支援する視覚的な顧客関係管理アプリケーションです。
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