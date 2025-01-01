代替案 - Yocale

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendlyは、会議のスケジューリングを簡素化するオンラインツールで、ユーザーが可用性を共有し、他者が予約できるようにします。

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

Microsoft Bookingsは、予約管理を簡素化するオンラインスケジュールツールで、クライアントとスタッフの間で効率的なコミュニケーションを提供します。

Motion

Motion

usemotion.com

Motionは、AIを活用したタスク管理とスケジューリングアプリで、時間を最適化し日常の計画を合理化します。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevoは、顧客サポートを強化し、販売を促進するための統合プラットフォームです。電子メール、ライブチャット、SNSなどのチャネルを活用します。

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Schedulingは、オンラインでの予約管理を支援するクラウドベースのソフトウェアです。サービス業向けに自動リマインダーやカレンダー同期機能があります。

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Zoho Bookingsは、顧客がオンラインで予約を管理し、支払いを行えるスケジューリングツールです。カレンダーと統合し、簡単に予約が可能です。

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Proは、ホームサービスビジネス向けの業務管理アプリで、スケジューリングや請求書の作成、顧客管理を効率化します。

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBookは、フリーランサーや中小企業向けのクライアント管理プラットフォームで、請求書、提案、予約管理などを提供します。

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDashは、中小企業向けの統合クラウドベースのビジネス管理プラットフォームで、プロジェクト管理やCRMなどの機能を提供します。

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodleは、会議や予約の調整を簡単に行えるオンラインスケジューリングアプリです。ユーザーは専用の予約ページを作成できます。

Cal.com

Cal.com

cal.com

Cal.comは、予約管理およびカレンダー統合を簡素化するオープンソースのスケジューリングプラットフォームです。

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloomは独立したビジネスオーナーやフリーランサー向けのビジネスワークスペースで、クライアントとのやり取りを一元化するツールです。

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

Spruce Healthは、患者と医療提供者のコミュニケーションを簡素化し、管理タスクを効率化するヘルスケアアプリです。

Mangomint

Mangomint

mangomint.com

Mangomintは、サロンやスパの管理を支援するソフトウェアで、予約管理、スタッフ管理、マーケティング機能を提供します。

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaroは、美容院やスパ、フィットネス専門家を見つけ、レビューを読み書きし、24時間オンラインで予約できるアプリです。

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMDは、医療請求や管理プロセスを支援するアプリで、クレーム追跡、予約管理、エラー分析などの機能があります。

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLivingは、フィットネスとウェルネス業界向けの包括的なビジネス管理ソフトウェアで、予約や支払いを効率的に管理します。

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktimeは、企業がオンラインで予約を管理・スケジューリングできるアプリで、クライアントが24時間予約可能です。

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksyは、予約管理や顧客管理を行うためのアプリで、美容業界向けに設計されています。

Weave

Weave

getweave.com

Weaveは、電話システムと成長ツールを統合したプラットフォームで、新規患者獲得や収益向上を支援します。

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsaiは、フリーランサーや中小企業向けにプロジェクト管理、請求書作成、クライアント管理を統合したビジネス管理アプリです。

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.meは、企業向けのオンライン予約スケジューリングソフトウェアです。顧客が24/7で予約でき、リマインダー機能も提供します。

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

Mindbodyアプリは、ヨガやフィットネスクラスの検索、マッサージや美容施術の予約ができる、健康とフィットネス向けのアプリです。

zcal

zcal

zcal.co

ZCALは、カスタマイズ可能な会議リンクを作成し、スケジュール管理を効率化する次世代の予約プラットフォームです。

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmoreは、オンラインで予約を管理し、顧客とのスケジュールを調整するための簡単なウェブアプリケーションです。

Jane

Jane

jane.app

ジェーンは、医療提供者のための健康管理プラットフォームで、予約管理、請求、患者記録、コミュニケーション機能を統合しています。

Weshare

Weshare

weshare.net

Weshareは、どこでも誰とでも簡単に予約をスケジュールできるアプリです。オンライン、オフライン、移動中に利用可能です。

vcita

vcita

vcita.com

vcitaは、予約管理、請求書作成、顧客管理を統合したビジネス管理プラットフォームです。中小企業向けに設計されています。

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualifiedは、Salesforceを利用する収益チーム向けのパイプライン生成プラットフォームです。ウェブサイトを使ってバイヤーの意図を特定し、営業会話を開始します。

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRMは、販売プロセスの管理と顧客関係の改善を支援する視覚的な顧客関係管理アプリケーションです。

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