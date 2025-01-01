代替案 - wrap

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeoは、広告なしでビデオをホスティング、共有、編集できるプラットフォームで、高解像度のストリーミングを提供します。

VEED

VEED

veed.io

VEEDは、ビデオの制作・編集を簡単に行えるプラットフォームで、AI機能を活用して効率的なコンテンツ作成をサポートします。

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fmは、高品質のポッドキャストやビデオをリモートで録画・編集できるプラットフォームです。スタジオ品質の音声と映像を提供します。

Loom

Loom

loom.com

Loomは、画面、音声、ウェブカメラを同時に録画し、非同期コミュニケーションやコラボレーションを促進するツールです。

Descript

Descript

descript.com

Descriptは、AIを活用した簡単な動画編集アプリで、テキストベースの編集やコラボレーション機能を提供します。ポッドキャストやビデオ制作に最適です。

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

ScreenAppは、画面録画、ビデオの転写と要約、会議メモの作成をAIで行うツールです。コラボレーションを支援します。

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastleは、プロとアマチュア向けにポッドキャストを簡単に作成、編集、配信できるAI搭載の音声・映像制作プラットフォームです。

Scribe

Scribe

scribehow.com

Scribeは、プロセスをステップバイステップのガイドに自動生成するAIツールです。使いやすく、チームの生産性を向上させます。

Zight

Zight

zight.com

Zightは、画面録音、GIF作成、スクリーンショットを一つのアプリで行えるツールです。リモートチームのコラボレーションをサポートします。

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

RewatchはAI搭載のノート作成者、スクリーンレコーダー、共同作業のためのビデオハブを統合したアプリです。会議を削減し、情報を簡単に共有できます。

Droplr

Droplr

droplr.com

Droplrは、スクリーンショットや画面録画をキャプチャし、クラウドで保存・共有するツールです。注釈機能も提供しています。

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Markup Heroは、スクリーンショットをキャプチャして注釈を付け、共有する無料アプリです。Mac、Windows、Linux、およびブラウザで利用可能です。

Screencastify

Screencastify

screencastify.com

ScreenCastifyは、Chrome用の画面録画ツールで、録画、編集、共有が簡単にできます。教育やビジネス向けのビデオ作成に最適です。

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopaは、ビデオや画像をホスト、管理、共有するためのマルチメディアプラットフォームです。教育者やマーケターに最適です。

Tango

Tango

tango.us

Tangoは、従業員向けのソフトウェアトレーニングを簡単に作成できるデジタル導入プラットフォームです。

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPalは、画面録画や動画編集が可能なツールで、教育やビジネス向けにコンテンツ作成をサポートします。

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistiaは、企業向けのビデオマーケティングプラットフォームで、ビデオの作成、ホスティング、分析、リード収集をサポートします。

Canvid

Canvid

canvid.com

Canvidは次世代のAI搭載スクリーンレコーダーで、初心者でもプロ並みの動画を簡単に録画、編集、共有可能です。

VideoSends

VideoSends

videosends.com

VideoSendsは、特定のタブやアプリ、全画面の録画ができるツールです。カスタムブランディングやサムネイル作成などの機能もあります。

Claap

Claap

claap.io

CLAAPは、スクリーン録画、会議録画、ビデオウィキを統合したビデオワークスペースです。会議録音やフィードバックの収集が可能です。

Screendesk

Screendesk

screendesk.io

Screendeskは、顧客との画面録画依頼やライブ画面共有を行うアプリです。ダウンロード不要で、ヘルプデスクツールと統合可能です。

Berrycast

Berrycast

berrycast.com

BerryCastは、画面を録画し、これを共有するためのアプリです。チュートリアルや情報共有に便利です。

Guidde

Guidde

guidde.com

Guiddeは、AIを用いてSOPを迅速に作成するビジネス向けプラットフォームです。手順動画やドキュメントを簡単に生成できます。

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensusは、デモを自動化して購入プロセスを効率化するプラットフォームで、売上の向上を図ります。

Vidcast

Vidcast

vidcast.io

Vidcastは、ユーザーがビデオメッセージを記録し共有できる非同期ビデオメッセージングプラットフォームです。コラボレーションを支援します。

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowelは、AIを活用したビデオ会議と会議管理のツールです。会議の要約、録画、検索が可能です。

Piktostory

Piktostory

piktochart.com

Piktostoryは、ウェビナーや録画を短いクリップに変換するビデオ編集プラットフォームです。直感的なインターフェイスで簡単に利用できます。

Weet

Weet

weet.co

Weetは、AIを活用したビデオチュートリアル作成ツールで、ブラウザ上で簡単にプロ品質の動画を作成・編集できます。

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyardは、企業がパーソナライズされたビデオを作成、共有、分析するためのプラットフォームで、販売とマーケティングを支援します。

Jumpshare

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jumpshare.com

Jumpshareは、スクリーン録画、スクリーンショット、GIFキャプチャを用いた視覚コミュニケーションプラットフォームです。ファイルの共有と再生を簡単にします。

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