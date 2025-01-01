代替案 - wrap

Vimeo
vimeo.com
Vimeoは、広告なしでビデオをホスティング、共有、編集できるプラットフォームで、高解像度のストリーミングを提供します。
VEED
veed.io
VEEDは、ビデオの制作・編集を簡単に行えるプラットフォームで、AI機能を活用して効率的なコンテンツ作成をサポートします。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fmは、高品質のポッドキャストやビデオをリモートで録画・編集できるプラットフォームです。スタジオ品質の音声と映像を提供します。
Loom
loom.com
Loomは、画面、音声、ウェブカメラを同時に録画し、非同期コミュニケーションやコラボレーションを促進するツールです。
Descript
descript.com
Descriptは、AIを活用した簡単な動画編集アプリで、テキストベースの編集やコラボレーション機能を提供します。ポッドキャストやビデオ制作に最適です。
Screenapp
screenapp.io
ScreenAppは、画面録画、ビデオの転写と要約、会議メモの作成をAIで行うツールです。コラボレーションを支援します。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastleは、プロとアマチュア向けにポッドキャストを簡単に作成、編集、配信できるAI搭載の音声・映像制作プラットフォームです。
Scribe
scribehow.com
Scribeは、プロセスをステップバイステップのガイドに自動生成するAIツールです。使いやすく、チームの生産性を向上させます。
Zight
zight.com
Zightは、画面録音、GIF作成、スクリーンショットを一つのアプリで行えるツールです。リモートチームのコラボレーションをサポートします。
Rewatch
rewatch.com
RewatchはAI搭載のノート作成者、スクリーンレコーダー、共同作業のためのビデオハブを統合したアプリです。会議を削減し、情報を簡単に共有できます。
Droplr
droplr.com
Droplrは、スクリーンショットや画面録画をキャプチャし、クラウドで保存・共有するツールです。注釈機能も提供しています。
Markup Hero
markuphero.com
Markup Heroは、スクリーンショットをキャプチャして注釈を付け、共有する無料アプリです。Mac、Windows、Linux、およびブラウザで利用可能です。
Screencastify
screencastify.com
ScreenCastifyは、Chrome用の画面録画ツールで、録画、編集、共有が簡単にできます。教育やビジネス向けのビデオ作成に最適です。
Cincopa
cincopa.com
Cincopaは、ビデオや画像をホスト、管理、共有するためのマルチメディアプラットフォームです。教育者やマーケターに最適です。
Tango
tango.us
Tangoは、従業員向けのソフトウェアトレーニングを簡単に作成できるデジタル導入プラットフォームです。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPalは、画面録画や動画編集が可能なツールで、教育やビジネス向けにコンテンツ作成をサポートします。
Wistia
wistia.com
Wistiaは、企業向けのビデオマーケティングプラットフォームで、ビデオの作成、ホスティング、分析、リード収集をサポートします。
Canvid
canvid.com
Canvidは次世代のAI搭載スクリーンレコーダーで、初心者でもプロ並みの動画を簡単に録画、編集、共有可能です。
VideoSends
videosends.com
VideoSendsは、特定のタブやアプリ、全画面の録画ができるツールです。カスタムブランディングやサムネイル作成などの機能もあります。
Claap
claap.io
CLAAPは、スクリーン録画、会議録画、ビデオウィキを統合したビデオワークスペースです。会議録音やフィードバックの収集が可能です。
Screendesk
screendesk.io
Screendeskは、顧客との画面録画依頼やライブ画面共有を行うアプリです。ダウンロード不要で、ヘルプデスクツールと統合可能です。
Berrycast
berrycast.com
BerryCastは、画面を録画し、これを共有するためのアプリです。チュートリアルや情報共有に便利です。
Guidde
guidde.com
Guiddeは、AIを用いてSOPを迅速に作成するビジネス向けプラットフォームです。手順動画やドキュメントを簡単に生成できます。
Consensus
goconsensus.com
Consensusは、デモを自動化して購入プロセスを効率化するプラットフォームで、売上の向上を図ります。
Vidcast
vidcast.io
Vidcastは、ユーザーがビデオメッセージを記録し共有できる非同期ビデオメッセージングプラットフォームです。コラボレーションを支援します。
Vowel
vowel.com
Vowelは、AIを活用したビデオ会議と会議管理のツールです。会議の要約、録画、検索が可能です。
Piktostory
piktochart.com
Piktostoryは、ウェビナーや録画を短いクリップに変換するビデオ編集プラットフォームです。直感的なインターフェイスで簡単に利用できます。
Weet
weet.co
Weetは、AIを活用したビデオチュートリアル作成ツールで、ブラウザ上で簡単にプロ品質の動画を作成・編集できます。
Vidyard
vidyard.com
Vidyardは、企業がパーソナライズされたビデオを作成、共有、分析するためのプラットフォームで、販売とマーケティングを支援します。
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshareは、スクリーン録画、スクリーンショット、GIFキャプチャを用いた視覚コミュニケーションプラットフォームです。ファイルの共有と再生を簡単にします。
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