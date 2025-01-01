代替案 - WISE

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemyは、様々な分野のオンラインコースを提供する学習プラットフォームです。ユーザーは自分のペースで学ぶことができます。

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroomは、教師と学生が課題を作成、配布、提出するための無料ウェブサービスです。教育の管理を支援します。

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabiは、クリエイターや起業家がオンラインビジネスを構築・管理するための統合プラットフォームです。

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Great Learningアプリは、専門家と学生がキャリア成功のために高需要スキルを学べるオンライン教育プラットフォームです。

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。

Preply

Preply

preply.com

Preplyは、企業向けに認定された言語チューターと1対1のオンラインレッスンを提供するプラットフォームです。

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networksは、クリエイターや起業家がオンラインコミュニティを構築、管理、収益化できるプラットフォームです。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachableは、教育者や起業家がオンラインコースを作成、販売、管理するためのプラットフォームです。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspaceは、K-12から高等教育まで幅広い学習環境をサポートする学習管理プラットフォームです。パーソナライズされた学習体験を提供します。

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepikは、プログラミングやITのオンラインコースを提供し、自己ペースで学習できるインタラクティブな教育プラットフォームです。

Cengage

Cengage

cengage.com

Cengageアプリは、学生が教科書や学習資料にアクセスし、オンラインプラットフォームと統合して学習をサポートする教育ツールです。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMSは、教育コンテンツの作成・管理・配信ができるカスタマイズ可能な学習管理システムです。

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojoは、教師、保護者、生徒間のコミュニケーションを促進し、行動管理を強化する教育アプリです。

its learning

its learning

itslearning.com

itslearningは、教育者と学生を支援するオンライン学習プラットフォームです。コース管理、進捗追跡、インタラクティブな学習を提供します。

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkificは、オンラインコースやコミュニティを作成・管理できるプラットフォームです。多様なコンテンツ形式をサポートし、分析ツールも提供しています。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoftは、企業向けにパーソナライズされた学習体験を提供し、スキルギャップを解消するためのプラットフォームです。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。

Nas.io

Nas.io

nas.io

Nas.ioアプリは、コミュニティ主導のビジネス向けに設計されたメンバーシップ、デジタル製品、有料イベントなどを提供します。

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentralは、トレーナー向けのオンラインプラットフォームで、クライアント管理、進捗トラッキング、ドキュメントの整理を支援します。

Varsity Tutors

Varsity Tutors

varsitytutors.com

Varsity Tutorsは、個別指導やグループ授業を提供するオンライン学習プラットフォームです。3,000以上の科目にアクセスできます。

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbieは、教師が学生にフィードバックを提供し課題を管理するためのデジタル学習プラットフォームです。

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Education Perfectは、教育者と学生向けのオンライン学習プラットフォームで、個別指導や進捗追跡が可能です。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLinkは、教育者と学生がデジタルリソースにアクセスしやすくするクラウドベースのプラットフォームです。シングルサインオン機能を提供します。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDashは、WordPress用の学習管理システムです。オンラインコースを簡単に作成、管理、販売できます。

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learningは、従業員のスキル向上を支援する共同学習管理システムで、学習プログラムの共同作成が可能です。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorldsは、企業がオンラインコースを作成・管理・販売するための学習管理システムです。多様なコンテンツ形式に対応しています。

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edu-nation.net

EdunationはK-12の学習用プラットフォームで、教育コンテンツへのアクセスやコミュニケーションを提供します。

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