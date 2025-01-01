代替案 - Vee Volunteers

Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerangは、非営利団体向けのドナー管理ソフトウェアで、寄付の追跡やコミュニケーションの自動化を支援します。
Instrumentl
instrumentl.com
InstrumentLは、非営利団体向けの助成金管理プラットフォームで、助成金の発見、申請、追跡を効率化します。
Submittable
submittable.com
Submittableは、助成金管理やボランティアの調整を支援するプラットフォームで、効率的な応募管理と影響測定を可能にします。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grantsは、助成金の受け入れ、管理、資金提供を効率的に行うためのオンラインプラットフォームです。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelectは、奨学金や助成金の申請管理を効率化するオンラインプラットフォームです。カスタムフォーム作成や申請追跡機能を提供します。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaudは、非営利団体向けのCRMソリューションで、資金調達やイベント管理を支援します。レポート機能や助成金管理も提供します。
Pebble
pebbleimpact.com
Pebbleは助成金管理を効率化し、AIに基づく洞察を活用して予算作成や報告を支援します。統合と自動化で改善します。
Evalato
evalato.com
Evalatoは、申請の収集や評価を支援し、賞やコンペティションを管理するソフトウェアです。使いやすさとカスタマイズ性が特徴です。
Giveffect
giveffect.com
Giveffectは非営利団体向けのソフトウェアプラットフォームで、資金調達、イベント管理、ボランティア管理等を提供します。
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPodは、非営利団体向けの包括的な管理プラットフォームで、会計、寄付者管理、マーケティングなどを統合しています。
Keela
keela.co
Keelaは非営利団体向けのCRMソフトで、寄付管理、ボランティア管理、データ分析などを通じて業務を効率化します。
Untap
untapcompete.com
UNTAPは、イノベーションや才能発見を管理し、コンペティションやハッカソンをサポートするプラットフォームです。
Optimy
optimy.com
Optimyは、助成金管理を簡単かつ効率的に行えるプラットフォームです。自動化によって時間を節約し、資金割り当てを追跡できます。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Fundsは、企業が寄付やボランティア活動を管理し、従業員のエンゲージメントを高めるためのCSRプラットフォームです。
Charityvest
charityvest.org
Charityvestは、寄付を計画・管理するためのプラットフォームで、ドナーが資産を戦略的に寄付できるようにします。
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