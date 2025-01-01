代替案 - Vee Volunteers

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerangは、非営利団体向けのドナー管理ソフトウェアで、寄付の追跡やコミュニケーションの自動化を支援します。

Instrumentl

Instrumentl

instrumentl.com

InstrumentLは、非営利団体向けの助成金管理プラットフォームで、助成金の発見、申請、追跡を効率化します。

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittableは、助成金管理やボランティアの調整を支援するプラットフォームで、効率的な応募管理と影響測定を可能にします。

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grantsは、助成金の受け入れ、管理、資金提供を効率的に行うためのオンラインプラットフォームです。

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelectは、奨学金や助成金の申請管理を効率化するオンラインプラットフォームです。カスタムフォーム作成や申請追跡機能を提供します。

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaudは、非営利団体向けのCRMソリューションで、資金調達やイベント管理を支援します。レポート機能や助成金管理も提供します。

Pebble

Pebble

pebbleimpact.com

Pebbleは助成金管理を効率化し、AIに基づく洞察を活用して予算作成や報告を支援します。統合と自動化で改善します。

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalatoは、申請の収集や評価を支援し、賞やコンペティションを管理するソフトウェアです。使いやすさとカスタマイズ性が特徴です。

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffectは非営利団体向けのソフトウェアプラットフォームで、資金調達、イベント管理、ボランティア管理等を提供します。

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

MonkeyPodは、非営利団体向けの包括的な管理プラットフォームで、会計、寄付者管理、マーケティングなどを統合しています。

Keela

Keela

keela.co

Keelaは非営利団体向けのCRMソフトで、寄付管理、ボランティア管理、データ分析などを通じて業務を効率化します。

Untap

Untap

untapcompete.com

UNTAPは、イノベーションや才能発見を管理し、コンペティションやハッカソンをサポートするプラットフォームです。

Optimy

Optimy

optimy.com

Optimyは、助成金管理を簡単かつ効率的に行えるプラットフォームです。自動化によって時間を節約し、資金割り当てを追跡できます。

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Fundsは、企業が寄付やボランティア活動を管理し、従業員のエンゲージメントを高めるためのCSRプラットフォームです。

Charityvest

Charityvest

charityvest.org

Charityvestは、寄付を計画・管理するためのプラットフォームで、ドナーが資産を戦略的に寄付できるようにします。

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