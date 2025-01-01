代替案 - Valant

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePracticeは、ヘルスケア提供者向けのEHRソフトウェアと実践管理ツールを提供し、事業管理を支援します。
Whereby
whereby.com
Wherebyは、ブラウザで簡単に使用できるビデオ会議プラットフォームで、録音や画面共有などの機能を提供します。
Doxy.me
doxy.me
Doxy.meは、医療専門家向けのHIPAA準拠の遠隔医療プラットフォームで、リモート相談や教育を支援します。
Doctolib
doctolib.fr
Doctolibは、医師とのオンライン予約を簡単に行えるアプリで、患者が医療サービスを効率的に利用するためのプラットフォームです。
iPlum
iplum.com
iPlumは、ビジネス向けの電話およびテキストサービスを提供するアプリです。既存のスマホで別の番号が利用でき、セキュリティ機能があります。
Happify
happify.com
Happifyは、ポジティブ心理学やCBTに基づいたアクティビティやゲームを通じて、ストレスや不安の管理を手助けするメンタルヘルスアプリです。
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMDは、医療業務と患者管理を統合するクラウド基盤の電子健康記録（EHR）および管理システムです。
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQは、医療機関向けのオンライン摂取フォームと管理ソフトウェアで、患者情報のデジタル管理を効率化します。
Spruce Health
sprucehealth.com
Spruce Healthは、患者と医療提供者のコミュニケーションを簡素化し、管理タスクを効率化するヘルスケアアプリです。
Tebra
tebra.com
Tebraは、医療記録、請求、管理を統合したヘルスケアプラットフォームで、医療提供者向けのツールを提供します。
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotesは、メンタルヘルスのための電子健康記録と実践管理ソフトウェアで、スケジューリングや請求管理を容易にします。
Practo
practo.com
Practoは、医師のオンライン相談、処方箋の取得、医薬品の注文、病院の予約、検査の手配を行うヘルスケアプラットフォームです。
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusionは、医師と患者向けのクラウドベースの電子健康記録（EHR）プラットフォームです。医療ワークフローを改善し、患者ケアをサポートします。
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMDは、医療請求や管理プロセスを支援するアプリで、クレーム追跡、予約管理、エラー分析などの機能があります。
Weave
getweave.com
Weaveは、電話システムと成長ツールを統合したプラットフォームで、新規患者獲得や収益向上を支援します。
OhMD
ohmd.com
OhMDは、医療機関と患者間の簡単なコミュニケーションを実現するHIPAA準拠のメッセージングプラットフォームです。
Practice Better
practicebetter.io
Practice Betterアプリは、健康とウェルネス専門家向けの実践管理ソフトウェアで、予約、請求、コミュニケーションを効率化します。
DrChrono
drchrono.com
DrChronoはクラウドベースの電子健康記録（EHR）、医療請求ソフトウェア、RCMサービスを提供し、医療提供者の業務をサポートします。
Quenza
quenza.com
Quenzaはコーチとメンタルヘルスの専門家向けのアプリで、クライアントとのエンゲージメントを促進する課題やプログラムを提供します。
Nabla
nabla.com
NABLAは、医療専門家を支援し、臨床文書作成や管理を自動化するAIアシスタントです。患者ケアを向上させることを目的としています。
TheraNest
theranest.com
TheraNestは、メンタルヘルス専門家のための実践管理ソフトウェアで、スケジューリング、請求、文書管理を簡素化します。
DeepScribe
deepscribe.ai
DeepScribeは、医療訪問をリアルタイムで記録し、EHRに迅速に医療文書を生成するAI医療筆記アプリです。
Jane
jane.app
ジェーンは、医療提供者のための健康管理プラットフォームで、予約管理、請求、患者記録、コミュニケーション機能を統合しています。
Lyra
lyrahealth.com
ライラは、メンタルヘルスのニーズに応えるアプリで、ストレスや不安を管理するためのリソースを提供します。ユーザーは専門家との連絡も可能です。
CentralReach
centralreach.com
CentralReachは、ABA実践向けの電子医療記録および管理プラットフォームで、データ収集、スケジューリング、請求を支援します。
Supanote
supanote.ai
Supanoteはセラピスト向けに進捗ノートを自動生成するAIツールです。音声を聞いて記録し、様々な形式でノートを作成します。
Psych Scribe
psych-scribe.com
Psych Scribeは、セラピスト向けのリアルタイムノート転写機能を備えたHIPAA準拠のドキュメント管理アプリです。
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribeは、小規模クリニック向けの電子カルテプラットフォームで、患者情報管理や処方のデジタル化を支援します。
Medesk
medesk.net
Medeskは、医療提供者向けのクラウドベースの診療管理ソフトウェアで、患者ケアを向上させる多機能を提供します。
Clinicea
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