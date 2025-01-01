代替案 - Valant

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePracticeは、ヘルスケア提供者向けのEHRソフトウェアと実践管理ツールを提供し、事業管理を支援します。

Whereby

Whereby

whereby.com

Wherebyは、ブラウザで簡単に使用できるビデオ会議プラットフォームで、録音や画面共有などの機能を提供します。

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

Doxy.meは、医療専門家向けのHIPAA準拠の遠隔医療プラットフォームで、リモート相談や教育を支援します。

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolibは、医師とのオンライン予約を簡単に行えるアプリで、患者が医療サービスを効率的に利用するためのプラットフォームです。

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlumは、ビジネス向けの電話およびテキストサービスを提供するアプリです。既存のスマホで別の番号が利用でき、セキュリティ機能があります。

Happify

Happify

happify.com

Happifyは、ポジティブ心理学やCBTに基づいたアクティビティやゲームを通じて、ストレスや不安の管理を手助けするメンタルヘルスアプリです。

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMDは、医療業務と患者管理を統合するクラウド基盤の電子健康記録（EHR）および管理システムです。

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

IntakeQは、医療機関向けのオンライン摂取フォームと管理ソフトウェアで、患者情報のデジタル管理を効率化します。

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

Spruce Healthは、患者と医療提供者のコミュニケーションを簡素化し、管理タスクを効率化するヘルスケアアプリです。

Tebra

Tebra

tebra.com

Tebraは、医療記録、請求、管理を統合したヘルスケアプラットフォームで、医療提供者向けのツールを提供します。

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotesは、メンタルヘルスのための電子健康記録と実践管理ソフトウェアで、スケジューリングや請求管理を容易にします。

Practo

Practo

practo.com

Practoは、医師のオンライン相談、処方箋の取得、医薬品の注文、病院の予約、検査の手配を行うヘルスケアプラットフォームです。

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusionは、医師と患者向けのクラウドベースの電子健康記録（EHR）プラットフォームです。医療ワークフローを改善し、患者ケアをサポートします。

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMDは、医療請求や管理プロセスを支援するアプリで、クレーム追跡、予約管理、エラー分析などの機能があります。

Weave

Weave

getweave.com

Weaveは、電話システムと成長ツールを統合したプラットフォームで、新規患者獲得や収益向上を支援します。

OhMD

OhMD

ohmd.com

OhMDは、医療機関と患者間の簡単なコミュニケーションを実現するHIPAA準拠のメッセージングプラットフォームです。

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

Practice Betterアプリは、健康とウェルネス専門家向けの実践管理ソフトウェアで、予約、請求、コミュニケーションを効率化します。

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

DrChronoはクラウドベースの電子健康記録（EHR）、医療請求ソフトウェア、RCMサービスを提供し、医療提供者の業務をサポートします。

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenzaはコーチとメンタルヘルスの専門家向けのアプリで、クライアントとのエンゲージメントを促進する課題やプログラムを提供します。

Nabla

Nabla

nabla.com

NABLAは、医療専門家を支援し、臨床文書作成や管理を自動化するAIアシスタントです。患者ケアを向上させることを目的としています。

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNestは、メンタルヘルス専門家のための実践管理ソフトウェアで、スケジューリング、請求、文書管理を簡素化します。

DeepScribe

DeepScribe

deepscribe.ai

DeepScribeは、医療訪問をリアルタイムで記録し、EHRに迅速に医療文書を生成するAI医療筆記アプリです。

Jane

Jane

jane.app

ジェーンは、医療提供者のための健康管理プラットフォームで、予約管理、請求、患者記録、コミュニケーション機能を統合しています。

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

ライラは、メンタルヘルスのニーズに応えるアプリで、ストレスや不安を管理するためのリソースを提供します。ユーザーは専門家との連絡も可能です。

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReachは、ABA実践向けの電子医療記録および管理プラットフォームで、データ収集、スケジューリング、請求を支援します。

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanoteはセラピスト向けに進捗ノートを自動生成するAIツールです。音声を聞いて記録し、様々な形式でノートを作成します。

Psych Scribe

Psych Scribe

psych-scribe.com

Psych Scribeは、セラピスト向けのリアルタイムノート転写機能を備えたHIPAA準拠のドキュメント管理アプリです。

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

Wellscribeは、小規模クリニック向けの電子カルテプラットフォームで、患者情報管理や処方のデジタル化を支援します。

Medesk

Medesk

medesk.net

Medeskは、医療提供者向けのクラウドベースの診療管理ソフトウェアで、患者ケアを向上させる多機能を提供します。

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

Cliniceaは、医療機関向けの簡単に使えるクリニック管理プラットフォームです。多様な専門分野に対応しています。

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