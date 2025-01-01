代替案 - Uxcel

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Physics Wallahは、学生に競争試験の準備のための講義、練習問題、模擬テストを提供する教育アプリです。

Coursera

Coursera

coursera.org

Courseraは、世界中の大学と提携し、オンラインコースや資格を提供する学習プラットフォームです。

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbookは、SSC、GATE、UPSCなどの試験の準備をサポートするアプリで、フラッシュカードやモックテストを提供します。

edX

edX

edx.org

EDXは、世界中の主要機関から2,000の無料オンラインコースを提供し、新しいスキルを習得し、修了証を取得できます。

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academyアプリは、数学や科学などの幅広い科目を学べる無料の教育プラットフォームで、ビデオや練習問題を提供します。

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learningは多様な分野のオンラインコースを提供し、スキル向上を支援します。ユーザーは実務に基づいた知識を学べます。

Scribd

Scribd

scribd.com

Scribdは、電子書籍やオーディオブックなどのコンテンツにアクセスできるサブスクリプションサービスです。多様な資料を提供します。

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademyは、コーディングやコンピューターサイエンスを学べるオンラインプラットフォームで、豊富なプログラミング言語のコースを提供しています。

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRankは、企業が開発者のスキルを評価できるプラットフォームで、コーディング課題の提供や面接支援を行います。

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programizは、プログラミングのスキルを学ぶためのリソースを提供するプラットフォームで、初心者から経験者まで利用できます。

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

ブリリアントは、数学、科学、プログラミングをインタラクティブな方法で学べる教育アプリです。問題解決スキルを向上させます。

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Simplilearnは、デジタルスキルを学ぶためのオンライン学習プラットフォームで、さまざまなコースとサポートを提供します。

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。

Preply

Preply

preply.com

Preplyは、企業向けに認定された言語チューターと1対1のオンラインレッスンを提供するプラットフォームです。

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learningは、技術やビジネスの学習を支援するデジタルプラットフォームで、幅広いコンテンツへのアクセスを提供します。

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

PluralSightは、技術スキルを向上させるためのオンライン学習プラットフォームで、豊富なリソースとスキル評価を提供します。

Hack The Box

Hack The Box

hackthebox.com

Hack The Boxは、サイバーセキュリティのスキルを実践し向上させるためのオンラインプラットフォームで、仮想マシンと課題を提供します。

Perlego

Perlego

perlego.com

Perlegoは、教科書や研究資料を収集したオンライン図書館で、AIツールを用いて関連情報を検索できます。

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacityは、デジタル技術に特化したオンラインコースを提供し、実践的なスキルを学べるプラットフォームです。

Genially

Genially

genial.ly

Geniallyは、インタラクティブなプレゼンテーションやインフォグラフィックを簡単に作成できるオンラインプラットフォームです。

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'Sは、ビデオレッスンとパーソナライズされた学習プランを提供する教育アプリで、学生の学習をサポートします。

Scrimba

Scrimba

scrimba.com

Scrimbaは、インタラクティブなコーディングプラットフォームで、ユーザーがリアルタイムでコードを編集しながら学べる多様なコースを提供します。

Scaler

Scaler

scaler.com

Scalerアプリは、MAANGの専門家による1対1のメンターシップや模擬面接、カスタマイズされたコースを提供し、コーディングスキルの向上をサポートします。

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academyはデジタル技術教育のためのオンラインリソースを提供し、学習者にスキルと知識を習得させるプラットフォームです。

Chegg

Chegg

chegg.com

Cheggは、教科書のレンタル、オンライン家庭教師、学習支援を提供する教育プラットフォームです。

Intellipaat

Intellipaat

intellipaat.com

Intellipaatは、ビッグデータ、データサイエンス、AIなど150以上の技術に関するオンライン教育リソースを提供するプラットフォームです。

Educative

Educative

educative.io

Educativeは、インタラクティブなプログラミング学習プラットフォームで、実践的なコースと即時のフィードバックを提供します。

Platzi

Platzi

platzi.com

Platziは、プログラミングやデザイン、マーケティングのオンラインコースを提供する教育プラットフォームです。

製品

見てみる

サポート

会社

法的事項

© 2025 WebCatalog, Inc.