代替案 - Uxcel

Physics Wallah
pw.live
Physics Wallahは、学生に競争試験の準備のための講義、練習問題、模擬テストを提供する教育アプリです。
Coursera
coursera.org
Courseraは、世界中の大学と提携し、オンラインコースや資格を提供する学習プラットフォームです。
Testbook
testbook.com
Testbookは、SSC、GATE、UPSCなどの試験の準備をサポートするアプリで、フラッシュカードやモックテストを提供します。
edX
edx.org
EDXは、世界中の主要機関から2,000の無料オンラインコースを提供し、新しいスキルを習得し、修了証を取得できます。
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academyアプリは、数学や科学などの幅広い科目を学べる無料の教育プラットフォームで、ビデオや練習問題を提供します。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learningは多様な分野のオンラインコースを提供し、スキル向上を支援します。ユーザーは実務に基づいた知識を学べます。
Scribd
scribd.com
Scribdは、電子書籍やオーディオブックなどのコンテンツにアクセスできるサブスクリプションサービスです。多様な資料を提供します。
Codecademy
codecademy.com
Codecademyは、コーディングやコンピューターサイエンスを学べるオンラインプラットフォームで、豊富なプログラミング言語のコースを提供しています。
DataCamp
datacamp.com
DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRankは、企業が開発者のスキルを評価できるプラットフォームで、コーディング課題の提供や面接支援を行います。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。
Programiz
programiz.pro
Programizは、プログラミングのスキルを学ぶためのリソースを提供するプラットフォームで、初心者から経験者まで利用できます。
Brilliant
brilliant.org
ブリリアントは、数学、科学、プログラミングをインタラクティブな方法で学べる教育アプリです。問題解決スキルを向上させます。
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearnは、デジタルスキルを学ぶためのオンライン学習プラットフォームで、さまざまなコースとサポートを提供します。
Skillshare
skillshare.com
Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。
Preply
preply.com
Preplyは、企業向けに認定された言語チューターと1対1のオンラインレッスンを提供するプラットフォームです。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learningは、技術やビジネスの学習を支援するデジタルプラットフォームで、幅広いコンテンツへのアクセスを提供します。
Pluralsight
pluralsight.com
PluralSightは、技術スキルを向上させるためのオンライン学習プラットフォームで、豊富なリソースとスキル評価を提供します。
Hack The Box
hackthebox.com
Hack The Boxは、サイバーセキュリティのスキルを実践し向上させるためのオンラインプラットフォームで、仮想マシンと課題を提供します。
Perlego
perlego.com
Perlegoは、教科書や研究資料を収集したオンライン図書館で、AIツールを用いて関連情報を検索できます。
Udacity
udacity.com
Udacityは、デジタル技術に特化したオンラインコースを提供し、実践的なスキルを学べるプラットフォームです。
Genially
genial.ly
Geniallyは、インタラクティブなプレゼンテーションやインフォグラフィックを簡単に作成できるオンラインプラットフォームです。
BYJU'S
byjus.com
BYJU'Sは、ビデオレッスンとパーソナライズされた学習プランを提供する教育アプリで、学生の学習をサポートします。
Scrimba
scrimba.com
Scrimbaは、インタラクティブなコーディングプラットフォームで、ユーザーがリアルタイムでコードを編集しながら学べる多様なコースを提供します。
Scaler
scaler.com
Scalerアプリは、MAANGの専門家による1対1のメンターシップや模擬面接、カスタマイズされたコースを提供し、コーディングスキルの向上をサポートします。
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academyはデジタル技術教育のためのオンラインリソースを提供し、学習者にスキルと知識を習得させるプラットフォームです。
Chegg
chegg.com
Cheggは、教科書のレンタル、オンライン家庭教師、学習支援を提供する教育プラットフォームです。
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaatは、ビッグデータ、データサイエンス、AIなど150以上の技術に関するオンライン教育リソースを提供するプラットフォームです。
Educative
educative.io
Educativeは、インタラクティブなプログラミング学習プラットフォームで、実践的なコースと即時のフィードバックを提供します。
Platzi
platzi.com
Platziは、プログラミングやデザイン、マーケティングのオンラインコースを提供する教育プラットフォームです。
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