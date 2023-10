U.S. News & World Report

US News & World Report は、ニュース、意見、消費者へのアドバイス、ランキング、分析を発行するアメリカのメディア会社です。 1933 年にニュース雑誌として創刊された U.S. News は、2010 年に主に Web ベースの出版に移行しました。U.S. News は、政治、教育、健康、お金、キャリア、旅行、テクノロジー、自動車をカバーしています。 US News による米国および海外の大学のランキングは、タイムズ ハイヤー エデュケーション、世界大学学術ランキング、QS 世界大学ランキングと並んで、最もよく利用されている大学ランキングの 1 つです。

ウェブサイト: usnews.com

