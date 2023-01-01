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Mother Jones は、政治、環境、人権、健康、文化などのトピックに関するニュース、解説、調査報道に焦点を当てている非営利のアメリカの進歩的な雑誌です。

ウェブサイト： motherjones.com

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