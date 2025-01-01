代替案 - Ugenie

Glue Up
glueup.com
Glue Upは、イベントやメンバーシップを通じてコミュニティを構築・成長させるためのCRMプラットフォームです。
MemberPress
memberpress.com
MemberPressは、WordPress用のメンバーシッププラグインで、コンテンツの制限、オンラインコース生成、コミュニティ機能を提供します。
GrowthZone
growthzone.com
GrowthZoneは、協会の管理、メンバーエンゲージメント、イベント計画などを効率的に行うためのソフトウェアです。
Neon One
neonone.com
Neon Oneは、非営利団体や会員組織向けの管理ソフトウェアで、資金調達、イベント、コミュニケーションを効率化します。
Springly
springly.org
Springlyは、非営利団体向けの管理ソフトウェアで、資金調達、会計、ウェブサイト作成、メール送信など、業務の効率化を支援します。
Amilia
amilia.com
Amiliaは、オンライン登録やメンバーシップ管理、支払い処理など、アクティビティ組織の運営を簡素化するプラットフォームです。
Raklet
raklet.com
Rakletは、メンバーシップ管理、イベント作成、寄付収集などを支援するプラットフォームです。組織がメンバー情報を効率的に管理できます。
Member365
member365.com
Member365は、会員制組織向けのメンバーシップ管理プラットフォームで、データ管理、自動更新、イベント管理を提供します。
SheepCRM
sheepcrm.co.uk
SHEEPCRMは、顧客データの管理や顧客との関係構築を支援するシンプルで直感的な会員管理ソフトウェアです。
Rhythm Software
rhythmsoftware.com
Rhythmは、団体の独自性に応じてカスタマイズ可能な管理システムを提供し、スタッフと会員の体験を向上させます。
Clubistry
clubistry.com
Clubistryは、クラブのメンバーシップ管理、請求、イベント管理などを一括で行えるソフトウェアです。
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTechは、教育機関や企業向けに卒業生やコミュニティの管理を行うクラウドベースのソフトウェアです。
ClubCollect
clubcollect.com
ClubCollectは、会費の請求や支払いの管理を効率化するアプリです。クラブの財務管理を簡単に行えます。
Join It
joinit.com
Join Itは、組織が会員を管理し、成長させるためのメンバーシップ管理サービスです。データベースとダッシュボードを提供します。
Memberplanet
memberplanet.com
MemberPlanetは、メンバーシップ管理、イベント作成・管理、コミュニケーションのためのクラウドベースのプラットフォームです。
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