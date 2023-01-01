代替案 - Google Translation Hub
Google Translate
translate.google.com
Google 翻訳は、Google が開発した無料の多言語ニューラル機械翻訳サービスで、テキストやウェブサイトをある言語から別の言語に翻訳します。 Web サイト インターフェイス、Android および iOS 用のモバイル アプリ、開発者がブラウザ拡張機能やソフトウェア アプリケーションを構築するのに役立つアプリケーション プログラミング インターフェイスを提供します。 2020 年 9 月の時点で、Google 翻訳はさまざまなレベルで 109 の言語をサポートしており、2016 年 4 月の時点で総ユーザー数は 5 億人を超え、毎日 1,000 億語以上が翻訳されています。統計的機械翻...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator は、2017 年 8 月 28 日に開始され、ドイツのケルンに拠点を置く DeepL GmbH (Linguee) によって開発された無料のニューラル機械翻訳サービスです。 Google 翻訳よりも正確で微妙なニュアンスがあると肯定的に報道されています。DeepL は現在、11 言語と 110 の言語ペア間の翻訳を提供しています: 中国語 (簡体字)、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、ブラジル系ポルトガル語、ロシア語、スペイン語。さらに、英語のピボットを介した 2 段階のプロセスを使用して、これらすべての言...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator は、Microsoft が提供する多言語機械翻訳クラウド サービスです。 Microsoft Translator は、複数の消費者製品、開発者製品、エンタープライズ製品にわたって統合されています。 Windows、Windows Phone、iPhone、Apple Watch、Android Phone、Android Wear 用の Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Interne...
Yandex Translate
translate.yandex.com
フランス語、ロシア語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、その他多くの言語から英語への無料オンライン翻訳、およびその逆の翻訳、文字起こし、発音、使用例を含む辞書。 Yandex.Translate は単語、テキスト、Web ページを操作します。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
言語の壁を打ち破りましょう。 1 対 1 のチャットや大規模なグループの対話など、デバイス間での会話を翻訳します。
네이버 파파고
papago.naver.com
スマートなAI翻訳機パパゴ、言語バリアなしで会話する世界を夢見ます。 Naver Papago
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
108 言語のテキストを簡単に翻訳します。
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate は、大手の無料翻訳者/翻訳者です。
Translate.com
translate.com
あらゆる規模のビジネスに対応する専門言語ソリューション。 25,000 人以上のプロの翻訳者。 90 の言語ペア。 24時間年中無休のオンライン翻訳サービス。 API。
Lingva Translate
lingva.ml
Google 関連サービスを使用せずに翻訳を取得し、追跡を防ぎます。
Lingvanex
lingvanex.com
機械翻訳: 完全なプライバシーを保護しながら、何百万ものテキスト、音声、ファイル、Web サイトを定額料金で翻訳します。 2週間の無料お試し。