代替案 - Google Translation Hub

Google Translate

translate.google.com

Google 翻訳は、Google が開発した無料の多言語ニューラル機械翻訳サービスで、テキストやウェブサイトをある言語から別の言語に翻訳します。 Web サイト インターフェイス、Android および iOS 用のモバイル アプリ、開発者がブラウザ拡張機能やソフトウェア アプリケーションを構築するのに役立つアプリケーション プログラミング インターフェイスを提供します。 2020 年 9 月の時点で、Google 翻訳はさまざまなレベルで 109 の言語をサポートしており、2016 年 4 月の時点で総ユーザー数は 5 億人を超え、毎日 1,000 億語以上が翻訳されています。統計的機械翻...