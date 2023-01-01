代替案 - Threado AI
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Network 内のすべてのメンバーシップを作成したり、プレミアム コースやグループに料金を請求したりできます。セットアップは簡単で、販売も簡単です。
Heartbeat
heartbeat.chat
独自のドメインで会話、イベント、コンテンツなどをホストします。 Heartbeat は、完全にパーソナライズされたオンライン コミュニティを作成するための構成要素を提供します。
Bettermode
bettermode.com
製品に統合された強力なコミュニティ プラットフォーム。ユーザー エンゲージメントを高め、維持率を高め、顧客の生涯価値を高めます。 元部族。
BigMarker
bigmarker.com
視聴者が気に入るウェビナーを主催しましょう。ダウンロードや手間をかけずに、簡単でカスタマイズ可能なウェビナー ソフトウェアを使用する準備ができている場合は、お帰りください。
Khoros
khoros.com
当社のソフトウェアは、デジタル ケア、ソーシャル マーケティング、ブランド コミュニティを構築および拡張することで、最高の顧客エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。クリックして始めましょう!
Common Room
commonroom.io
Common Room は、より良い製品を構築し、関係を深め、より迅速に成長するのに役立ちます。
TINT
tintup.com
TINT is the Community Powered Marketing platform trusted by 5,000+ leading global brands to cultivate communities that ignite advocacy and engagement, boosting conversions, and fostering long lasting brand loyalty. TINT Communities (formerly Vesta) offers brands an all-in-one solution to find new cu...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...
Webex Events
socio.events
Webex Events (旧名 Socio) は、没入型、直感的、包括的な仮想イベント、ハイブリッド イベント、および対面イベントを強化するエンドツーエンドのイベント管理プラットフォームです。イベント アプリ、柔軟な登録、チェックインとバッジの印刷、見込み顧客の検索、ライブ ストリーミング テクノロジーで水準を引き上げます。 Webex Events は柔軟性と使いやすさを兼ね備えているため、主催者はイベントや組織の種類に関係なく、目的をサポートする魅力的なイベントを開催できます。 socio.events で詳細をご覧ください
Glue Up
glueup.com
Glue Up は、イベント、メンバーシップ、その他のデジタル ツールを 1 か所から構築し、コミュニティを成長させるのに役立つオールインワン CRM プラットフォームです。 Glue Up のオールインワン プラットフォームには、最高の CRM、イベント管理、メンバーシップ管理、電子メール マーケティング、プロジェクト管理、トレーニング管理、アンケート、財務、その他の生産性ツールが統合されています。 Glue Up のクラウド ソリューションには、組織用とコミュニティ用の 2 つのモバイル アプリが付属しています。このソリューションは、直接会うことが必ずしもできない場合でも、コミュニティによ...
ToucanTech
toucantech.com
単一システムでよりスマートなコミュニティ管理を実現 接続された Web サイト、ポータル、CRM、通信ソリューション