代替案 - Teambook

Slack
slack.com
Slackは、チーム間のコミュニケーションを支援するプラットフォームで、チャット、音声通話、ビデオ通話を提供します。
Trello
trello.com
Trelloはタスクを整理・追跡するためのウェブベースのプロジェクト管理ツールで、ビジュアルボードシステムを使用します。
ClickUp
clickup.com
ClickUpは、タスク管理、ドキュメント作成、チャット、目標設定、ホワイトボードなどを通じてチームの作業を効率化する生産性プラットフォームです。
Asana
asana.com
Asanaは、チームがタスクやプロジェクトを整理・管理し、効果的に協力するためのプロジェクト管理アプリです。
Connecteam
connecteam.com
Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。
monday.com
monday.com
monday.comは、タスクやプロジェクトを管理し、チームのコラボレーションを促進するためのプロジェクト管理ツールです。
Zoho People
zoho.com
Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheetは、タスク管理やプロジェクト進捗の追跡、文書共有を支援するコラボレーションプラットフォームです。
Backlog
backlog.com
バックログは、プロジェクト管理、タスク追跡、バージョン管理、バグ追跡のためのオンラインツールです。チームの効率を向上させます。
Zendesk
zendesk.com
Zendeskは、複数のチャネルにわたるカスタマーサービスを効率的に管理し、AIや自動化を活用した包括的なプラットフォームです。
Upbase
upbase.io
Upbaseは、タスク管理、メッセージ、ドキュメント、ファイル、リアルタイムチャットを統合したシンプルなワーク管理プラットフォームです。
YouTrack
jetbrains.com
YouTrackは、問題追跡とプロジェクト管理を行うためのカスタマイズ可能なツールです。タスク管理、ワークフロー、アジャイルボードをサポートします。
Any.do
any.do
Any.doは、タスク管理のためのシンプルなアプリで、個人、家族、チームのプロジェクトを整理し、タスクを共有できます。
Basecamp
basecamp.com
Basecampは、リモートチーム向けのプロジェクト管理プラットフォームで、タスク管理、メッセージング、ファイル共有を統合しています。
Keka HR
keka.com
Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
SmartSuite
smartsuite.com
SmartSuiteは、業務の管理、プロジェクトの追跡、タスクの作成を一元化する作業管理プラットフォームです。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24は、CRM、プロジェクト管理、チームコラボレーションを統合したクラウドベースのプラットフォームです。企業の効率化を支援します。
Paycom
paycom.com
Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。
Toodledo
toodledo.com
Toodledoは、タスク管理、メモ作成、習慣追跡を行い、効率的に生活を整理できるアプリです。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creatorは、低コードのビジネスアプリケーション作成プラットフォームで、データ管理やワークフロー自動化をサポートします。
Homebase
joinhomebase.com
Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。
Teamwork
teamwork.com
Teamworkは、プロジェクトの計画、管理、追跡を行うためのプロジェクト管理プラットフォームです。チームのコラボレーションをサポートします。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHRは、従業員データの管理、採用、パフォーマンスレビューなどを行えるオンライン人事情報システムです。
Flowlu
flowlu.com
Flowluは、プロジェクト、顧客、財務管理を統合したビジネス運営プラットフォームです。リモートチーム向けに設計されています。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeperは、デスクレス労働者向けのコミュニケーションとワークフロー自動化ツールで、リアルタイムの情報共有を提供します。
When I Work
wheniwork.com
When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。
ZingHR
zinghr.com
ZingHRは、クラウドベースの人事管理ソフトで、デジタルオンボーディングから給与管理までをサポートします。
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