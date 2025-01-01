代替案 - Teambook

Slack

Slack

slack.com

Slackは、チーム間のコミュニケーションを支援するプラットフォームで、チャット、音声通話、ビデオ通話を提供します。

Trello

Trello

trello.com

Trelloはタスクを整理・追跡するためのウェブベースのプロジェクト管理ツールで、ビジュアルボードシステムを使用します。

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUpは、タスク管理、ドキュメント作成、チャット、目標設定、ホワイトボードなどを通じてチームの作業を効率化する生産性プラットフォームです。

Asana

Asana

asana.com

Asanaは、チームがタスクやプロジェクトを整理・管理し、効果的に協力するためのプロジェクト管理アプリです。

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。

monday.com

monday.com

monday.com

monday.comは、タスクやプロジェクトを管理し、チームのコラボレーションを促進するためのプロジェクト管理ツールです。

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheetは、タスク管理やプロジェクト進捗の追跡、文書共有を支援するコラボレーションプラットフォームです。

Backlog

Backlog

backlog.com

バックログは、プロジェクト管理、タスク追跡、バージョン管理、バグ追跡のためのオンラインツールです。チームの効率を向上させます。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendeskは、複数のチャネルにわたるカスタマーサービスを効率的に管理し、AIや自動化を活用した包括的なプラットフォームです。

Upbase

Upbase

upbase.io

Upbaseは、タスク管理、メッセージ、ドキュメント、ファイル、リアルタイムチャットを統合したシンプルなワーク管理プラットフォームです。

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrackは、問題追跡とプロジェクト管理を行うためのカスタマイズ可能なツールです。タスク管理、ワークフロー、アジャイルボードをサポートします。

Any.do

Any.do

any.do

Any.doは、タスク管理のためのシンプルなアプリで、個人、家族、チームのプロジェクトを整理し、タスクを共有できます。

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecampは、リモートチーム向けのプロジェクト管理プラットフォームで、タスク管理、メッセージング、ファイル共有を統合しています。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

SmartSuite

SmartSuite

smartsuite.com

SmartSuiteは、業務の管理、プロジェクトの追跡、タスクの作成を一元化する作業管理プラットフォームです。

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24は、CRM、プロジェクト管理、チームコラボレーションを統合したクラウドベースのプラットフォームです。企業の効率化を支援します。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledoは、タスク管理、メモ作成、習慣追跡を行い、効率的に生活を整理できるアプリです。

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creatorは、低コードのビジネスアプリケーション作成プラットフォームで、データ管理やワークフロー自動化をサポートします。

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamworkは、プロジェクトの計画、管理、追跡を行うためのプロジェクト管理プラットフォームです。チームのコラボレーションをサポートします。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHRは、従業員データの管理、採用、パフォーマンスレビューなどを行えるオンライン人事情報システムです。

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowluは、プロジェクト、顧客、財務管理を統合したビジネス運営プラットフォームです。リモートチーム向けに設計されています。

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeperは、デスクレス労働者向けのコミュニケーションとワークフロー自動化ツールで、リアルタイムの情報共有を提供します。

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。

ZingHR

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zinghr.com

ZingHRは、クラウドベースの人事管理ソフトで、デジタルオンボーディングから給与管理までをサポートします。

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