代替案 - Team Procure

Odoo
odoo.com
Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventoryは、在庫管理、注文追跡、倉庫運用の合理化を支援する企業向けのソフトウェアです。
ShipBob
shipbob.com
ShipBobは、eコマースブランド向けの配送プラットフォームで、商品の保管、ピッキング、梱包、出荷を行います。
SAP
sap.com
SAPアプリは、ビジネスオペレーションを統合し効率化するためのエンタープライズソフトウェアです。財務管理や人事などをサポートします。
Flexport
flexport.com
Flexportは、貨物輸送と税関仲介を管理し、サプライチェーンの効率を高めるためのシンプルな物流プラットフォームを提供します。
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Inventoryは、小規模企業向けの在庫管理ソフトウェアで、在庫の追跡、販売、購買が可能です。
Coupa
coupa.com
Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。
Cin7
cin7.com
Cin7は、在庫管理、製造、売上統合を提供する中小企業向けのアプリです。複数のチャネルでの販売を追跡し、効率を向上させます。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligenceは製品コンプライアンスやサステナビリティ、サプライチェーンの可視化を支援するソフトウェアで、企業の遵守業務を簡素化します。
Stord
stord.com
Stordは、企業向けにクラウドベースのサプライチェーンプラットフォームを提供し、在庫管理や配送管理を効率化します。
SourceDay
sourceday.com
SourceDayは、サプライヤーとの注文および変更を調整し、部品の入手状況を可視化する供給チェーンコラボレーションソフトウェアです。
Zip
ziphq.com
Zipは、購入リクエストやベンダーリクエストを管理するプラットフォームで、経費の可視化と調達プロセスの合理化を提供します。
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHeroは在庫管理を効率化するアプリで、在庫レベルの追跡、低在庫アラート、バーコードスキャンなどの機能を提供します。
Linnworks
linnworks.com
Linnworksは、在庫や注文管理を効率化し、複数の販売チャネルを統合するプラットフォームです。
TealBook
tealbook.com
TealBookは、サプライヤーデータの収集と管理を自動化するプラットフォームです。調達プロセスを効率化し、データ精度を向上させます。
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinderは、顧客管理や在庫追跡などの機能を持つ、カスタマイズ可能なウェブベースの在庫管理ソフトウェアです。
Informatica
informatica.com
Informaticaは、データ統合、品質、ガバナンスを実現するデータ管理プラットフォームを提供し、企業のデータ管理を支援します。
Avetta
avetta.com
Avettaアプリは、サプライチェーンリスク管理を支援し、請負業者の資格や労働者の能力を管理するための統合プラットフォームです。
Epicor
epicor.com
Epicorは、企業の業務プロセスを管理するための業界特化型ERPソフトウェアで、会計、人事、サプライチェーンなどをサポートします。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQは、ブランドの在庫管理を簡素化し、eコマースや卸売の販売チャネルを集中管理するビジネスツールです。
Finale Inventory
finaleinventory.com
Finale Inventoryは、複数の場所での在庫管理を支援するクラウドベースのソフトウェアで、バーコードスキャンなどの機能を提供します。
SKULabs
skulabs.com
SKULabsは、在庫管理と倉庫運営を効率化し、複数の販売チャネルでの注文処理をサポートするアプリです。
MESH Works
meshworks.com
MESH Worksは、自動車製造業向けのクラウドベースソフトで、調達・品質管理・新製品開発を一元化します。サプライヤー管理と品質報告を含みます。
Anvyl
anvyl.com
Anvylは、サプライヤーの管理、製造の監視、商品データの追跡を行うプラットフォームです。サプライチェーンの効率化を支援します。
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerceは、eコマースの管理を支援するSaaSプラットフォームで、在庫、注文、物流などを一元管理できます。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologiesは、製造業者や運送業者などのデータ整合を支援し、サプライチェーンのパフォーマンス管理を行うソフトウェアです。
ShipHero
shiphero.com
ShipHeroは、eコマース向けの倉庫管理と出荷ソリューションを提供し、在庫管理や配送プロセスを効率化します。
Flowspace
flow.space
Flowspaceは、クラウドベースのOmniFlowソフトウェアを通じて、在庫や注文の可視化を提供し、150以上の物流センターと統合しています。
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloudは、オンライン販売に特化した管理プラットフォームで、在庫や注文管理を効率化します。200以上の販売チャネルと統合可能です。
Shipedge
shipedge.com
Shipedgeは、eコマース業務の自動化を支援するモジュール式のクラウドベースのプラットフォームで、注文管理や倉庫管理を提供します。
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