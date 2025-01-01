代替案 - Team Procure

Odoo

Odoo

odoo.com

Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho Inventoryは、在庫管理、注文追跡、倉庫運用の合理化を支援する企業向けのソフトウェアです。

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBobは、eコマースブランド向けの配送プラットフォームで、商品の保管、ピッキング、梱包、出荷を行います。

SAP

SAP

sap.com

SAPアプリは、ビジネスオペレーションを統合し効率化するためのエンタープライズソフトウェアです。財務管理や人事などをサポートします。

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexportは、貨物輸送と税関仲介を管理し、サプライチェーンの効率を高めるためのシンプルな物流プラットフォームを提供します。

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Inventoryは、小規模企業向けの在庫管理ソフトウェアで、在庫の追跡、販売、購買が可能です。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7は、在庫管理、製造、売上統合を提供する中小企業向けのアプリです。複数のチャネルでの販売を追跡し、効率を向上させます。

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligenceは製品コンプライアンスやサステナビリティ、サプライチェーンの可視化を支援するソフトウェアで、企業の遵守業務を簡素化します。

Stord

Stord

stord.com

Stordは、企業向けにクラウドベースのサプライチェーンプラットフォームを提供し、在庫管理や配送管理を効率化します。

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDayは、サプライヤーとの注文および変更を調整し、部品の入手状況を可視化する供給チェーンコラボレーションソフトウェアです。

Zip

Zip

ziphq.com

Zipは、購入リクエストやベンダーリクエストを管理するプラットフォームで、経費の可視化と調達プロセスの合理化を提供します。

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHeroは在庫管理を効率化するアプリで、在庫レベルの追跡、低在庫アラート、バーコードスキャンなどの機能を提供します。

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworksは、在庫や注文管理を効率化し、複数の販売チャネルを統合するプラットフォームです。

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBookは、サプライヤーデータの収集と管理を自動化するプラットフォームです。調達プロセスを効率化し、データ精度を向上させます。

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinderは、顧客管理や在庫追跡などの機能を持つ、カスタマイズ可能なウェブベースの在庫管理ソフトウェアです。

Informatica

Informatica

informatica.com

Informaticaは、データ統合、品質、ガバナンスを実現するデータ管理プラットフォームを提供し、企業のデータ管理を支援します。

Avetta

Avetta

avetta.com

Avettaアプリは、サプライチェーンリスク管理を支援し、請負業者の資格や労働者の能力を管理するための統合プラットフォームです。

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicorは、企業の業務プロセスを管理するための業界特化型ERPソフトウェアで、会計、人事、サプライチェーンなどをサポートします。

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQは、ブランドの在庫管理を簡素化し、eコマースや卸売の販売チャネルを集中管理するビジネスツールです。

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

Finale Inventoryは、複数の場所での在庫管理を支援するクラウドベースのソフトウェアで、バーコードスキャンなどの機能を提供します。

SKULabs

SKULabs

skulabs.com

SKULabsは、在庫管理と倉庫運営を効率化し、複数の販売チャネルでの注文処理をサポートするアプリです。

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Worksは、自動車製造業向けのクラウドベースソフトで、調達・品質管理・新製品開発を一元化します。サプライヤー管理と品質報告を含みます。

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvylは、サプライヤーの管理、製造の監視、商品データの追跡を行うプラットフォームです。サプライチェーンの効率化を支援します。

Unicommerce

Unicommerce

unicommerce.com

Unicommerceは、eコマースの管理を支援するSaaSプラットフォームで、在庫、注文、物流などを一元管理できます。

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologiesは、製造業者や運送業者などのデータ整合を支援し、サプライチェーンのパフォーマンス管理を行うソフトウェアです。

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHeroは、eコマース向けの倉庫管理と出荷ソリューションを提供し、在庫管理や配送プロセスを効率化します。

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspaceは、クラウドベースのOmniFlowソフトウェアを通じて、在庫や注文の可視化を提供し、150以上の物流センターと統合しています。

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloudは、オンライン販売に特化した管理プラットフォームで、在庫や注文管理を効率化します。200以上の販売チャネルと統合可能です。

Shipedge

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shipedge.com

Shipedgeは、eコマース業務の自動化を支援するモジュール式のクラウドベースのプラットフォームで、注文管理や倉庫管理を提供します。

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