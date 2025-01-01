代替案 - TealBook

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Onlineは、企業の会計業務を管理するためのクラウドベースのソフトウェアです。収入や支出の追跡、請求書作成、給与管理ができます。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercuryは、スタートアップ向けのデジタルバンキングプラットフォームで、チェック口座や貯蓄、クレジットカードなどを提供します。

Ramp

Ramp

ramp.com

Rampは、企業が経費管理や請求書の支払いを自動化するための包括的なプラットフォームです。多様な金融ツールを提供します。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfoは、企業が顧客を特定、獲得、成長させるためのリアルタイムデータとインサイトを提供するプラットフォームです。

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

SQLDBMは、無料のデータベース設計ツールで、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、SnowflakeのERDを作成できます。

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydooは、費用管理をリアルタイムで行い、簡単に費用を報告・承認できるモバイル＆ウェブアプリです。

SAP

SAP

sap.com

SAPアプリは、ビジネスオペレーションを統合し効率化するためのエンタープライズソフトウェアです。財務管理や人事などをサポートします。

Navan

Navan

navan.com

Navanは、ビジネス旅行と経費管理を効率化するプラットフォームで、計画、予約、管理を一元化し、リアルタイムのデータを提供します。

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprintoは、セキュリティコンプライアンスの自動化と合理化を提供するプラットフォームで、複数の基準に対する監視や管理が行えます。

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Airwallexは、国際取引を簡素化する金融プラットフォームで、マルチ通貨アカウントや外国為替管理などを提供します。

dbt

dbt

getdbt.com

DBTは、SQLを使用してデータを効果的に変換・モデリングするためのツールで、チームが協力して分析コードを管理できます。

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleoは、企業の経費管理を簡素化するアプリで、従業員にスマートカードを提供し、リアルタイムで支出を追跡します。

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefyは、コーディング不要で業務プロセスを自動化し、ワークフローの合理化と管理を支援するプラットフォームです。

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhatは顧客データを統合し、顧客エンゲージメントを管理するプラットフォームです。顧客の健康状態を追跡し、業務の効率化を助けます。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。

DATEV

DATEV

datev.de

DATEVアプリは、財務データの管理、請求書処理、会計システムとの統合を支援するツールです。

Segment

Segment

segment.com

Segmentは顧客データプラットフォームで、企業がファーストパーティデータを収集・統合し、必要なシステムにルーティングするのを支援します。

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automationは、企業がコンプライアンスを自動化・管理し、規制の遵守を効率的に監視するためのプラットフォームです。

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendeskは、企業の支出管理を行うプラットフォームで、予算管理や請求書、費用精算を統合して処理します。

Brex

Brex

brex.com

Brexは企業カード、経費管理、請求書支払いなどを統合し、効率的な財務管理を提供するプラットフォームです。

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbaseは、支出の管理、請求書処理、経費管理を効率化する企業向けのプラットフォームです。多通貨対応でERPと統合可能です。

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawkは、企業向けの支出管理プラットフォームで、経費報告や企業カード、請求書処理などを統合して効率化します。

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligenceは製品コンプライアンスやサステナビリティ、サプライチェーンの可視化を支援するソフトウェアで、企業の遵守業務を簡素化します。

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procureは、調達プロセスを管理するためのクラウドベースのソフトウェアで、入札収集や発注追跡を簡素化します。

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analyticsは、AIと予測分析を用いてサプライチェーンの洞察とリスク分析を提供するプラットフォームです。

Mission Grey

Mission Grey

missiongrey.com

Mission Greyは、地政学的および地経済的イベントが業界に与える影響をリアルタイムで分析し、リスク評価や戦略的提案を提供するAIツールです。

Prodensus

Prodensus

prodensus.com

Prodensusアプリは、従来のRFQ/RFPプロセスを超え、日常の調達活動を効率化し、サプライヤーとの関係を改善します。

Part Analytics

Part Analytics

partanalytics.com

Part Analyticsは、AIを活用して直接材料の調達やPLMプロセスを自動化し、部品の入手や市場変動を監視します。

Mine

Mine

saymine.com

Mineアプリは、企業向けに継続的かつ自動的なデータプライバシー運用を提供し、効率的なコンプライアンスを実現します。

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