代替案 - TealBook

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Onlineは、企業の会計業務を管理するためのクラウドベースのソフトウェアです。収入や支出の追跡、請求書作成、給与管理ができます。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Mercury
mercury.com
Mercuryは、スタートアップ向けのデジタルバンキングプラットフォームで、チェック口座や貯蓄、クレジットカードなどを提供します。
Ramp
ramp.com
Rampは、企業が経費管理や請求書の支払いを自動化するための包括的なプラットフォームです。多様な金融ツールを提供します。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfoは、企業が顧客を特定、獲得、成長させるためのリアルタイムデータとインサイトを提供するプラットフォームです。
SqlDBM
sqldbm.com
SQLDBMは、無料のデータベース設計ツールで、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、SnowflakeのERDを作成できます。
Rydoo
rydoo.com
Rydooは、費用管理をリアルタイムで行い、簡単に費用を報告・承認できるモバイル＆ウェブアプリです。
SAP
sap.com
SAPアプリは、ビジネスオペレーションを統合し効率化するためのエンタープライズソフトウェアです。財務管理や人事などをサポートします。
Navan
navan.com
Navanは、ビジネス旅行と経費管理を効率化するプラットフォームで、計画、予約、管理を一元化し、リアルタイムのデータを提供します。
Sprinto
sprinto.com
Sprintoは、セキュリティコンプライアンスの自動化と合理化を提供するプラットフォームで、複数の基準に対する監視や管理が行えます。
Airwallex
airwallex.com
Airwallexは、国際取引を簡素化する金融プラットフォームで、マルチ通貨アカウントや外国為替管理などを提供します。
dbt
getdbt.com
DBTは、SQLを使用してデータを効果的に変換・モデリングするためのツールで、チームが協力して分析コードを管理できます。
Pleo
pleo.io
Pleoは、企業の経費管理を簡素化するアプリで、従業員にスマートカードを提供し、リアルタイムで支出を追跡します。
Pipefy
pipefy.com
Pipefyは、コーディング不要で業務プロセスを自動化し、ワークフローの合理化と管理を支援するプラットフォームです。
Planhat
planhat.com
Planhatは顧客データを統合し、顧客エンゲージメントを管理するプラットフォームです。顧客の健康状態を追跡し、業務の効率化を助けます。
Coupa
coupa.com
Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。
DATEV
datev.de
DATEVアプリは、財務データの管理、請求書処理、会計システムとの統合を支援するツールです。
Segment
segment.com
Segmentは顧客データプラットフォームで、企業がファーストパーティデータを収集・統合し、必要なシステムにルーティングするのを支援します。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automationは、企業がコンプライアンスを自動化・管理し、規制の遵守を効率的に監視するためのプラットフォームです。
Spendesk
spendesk.com
Spendeskは、企業の支出管理を行うプラットフォームで、予算管理や請求書、費用精算を統合して処理します。
Brex
brex.com
Brexは企業カード、経費管理、請求書支払いなどを統合し、効率的な財務管理を提供するプラットフォームです。
Airbase
airbase.io
Airbaseは、支出の管理、請求書処理、経費管理を効率化する企業向けのプラットフォームです。多通貨対応でERPと統合可能です。
Payhawk
payhawk.com
Payhawkは、企業向けの支出管理プラットフォームで、経費報告や企業カード、請求書処理などを統合して効率化します。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligenceは製品コンプライアンスやサステナビリティ、サプライチェーンの可視化を支援するソフトウェアで、企業の遵守業務を簡素化します。
Team Procure
teamprocure.com
Team Procureは、調達プロセスを管理するためのクラウドベースのソフトウェアで、入札収集や発注追跡を簡素化します。
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analyticsは、AIと予測分析を用いてサプライチェーンの洞察とリスク分析を提供するプラットフォームです。
Mission Grey
missiongrey.com
Mission Greyは、地政学的および地経済的イベントが業界に与える影響をリアルタイムで分析し、リスク評価や戦略的提案を提供するAIツールです。
Prodensus
prodensus.com
Prodensusアプリは、従来のRFQ/RFPプロセスを超え、日常の調達活動を効率化し、サプライヤーとの関係を改善します。
Part Analytics
partanalytics.com
Part Analyticsは、AIを活用して直接材料の調達やPLMプロセスを自動化し、部品の入手や市場変動を監視します。
Mine
saymine.com
Mineアプリは、企業向けに継続的かつ自動的なデータプライバシー運用を提供し、効率的なコンプライアンスを実現します。
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