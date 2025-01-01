代替案 - TaskTag

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrendは住宅建設プロジェクトを管理するソフトウェアで、請負業者がプロジェクト、財務、顧客関係を効率的に管理できるようにします。

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbusは、屋根業界向けのCRMおよびプロジェクト管理ツールで、業務運営を効率化するクラウドベースのアプリです。

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

請負業者のフォアマンは、建設プロジェクト管理用の包括的なソフトウェアで、見積もり、請求書、スケジュール作成などの機能を提供します。

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Proは、インテリアデザイナー向けのビジネス管理ツールで、プロジェクト管理やクライアントとのコミュニケーションを効率化します。

Procore

Procore

procore.com

Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwireは建設現場の管理ソフトウェアで、リアルタイムで情報共有し、タスクを管理するためのプラットフォームを提供します。

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivotは、建設やインフラ業界向けのデジタルツールで、ドキュメントやワークフローを管理し、生産性を向上させる機能を提供します。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLeanは、建設プロジェクトの管理を支援するクラウドベースのソフトウェアで、リアルタイムのコラボレーションとデータ分析を提供します。

Raken

Raken

rakenapp.com

Rakenは、建設業向けのフィールド管理アプリで、プロジェクトデータをリアルタイムで収集・管理します。安全性や品質を向上させるツールを提供します。

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiwareは、ビジネスプロセスを統合し、効率を向上させるためのツールです。タスクやデータの管理を簡素化します。

Revizto

Revizto

revizto.com

Reviztoは、建築、エンジニアリング、建設向けのリアルタイム問題追跡ソフトウェアで、BIMプロジェクトのコラボレーションと調整を支援します。

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManagerは、プロジェクトの計画、リソース管理、時間追跡を行うためのプロジェクト管理ソフトウェアです。

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildProは、建設スケジュールを管理し、材料供給や労働のタイミングを調整するオンラインアプリです。

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMaxは、建設業界向けの時間管理やコスト管理を行うクラウドベースのアプリです。GPS追跡や生体認証機能を提供します。

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldlyは、建設や設備業界向けのプロジェクト管理アプリで、タスク管理や進捗監視、チームのコミュニケーションを支援します。

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControlは、建設プロジェクトを管理するためのクラウドベースのERPソフトウェアです。財務業務やプロジェクト追跡を効率化します。

RDash

RDash

rdash.io

RDashは、建設やインテリアプロジェクトの管理を行うためのプラットフォームで、ワークフローを自動化し、チーム間の協力を促進します。

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderheadは、プロジェクト管理とポートフォリオ管理を統合した使いやすい建設管理ソフトウェアです。進捗追跡やチームコラボレーションをサポートします。

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharcは住宅デザインと建設プロセスを変革するテクノロジー企業で、3Dモデリングやリアルタイムコスト見積もりを提供するプラットフォームです。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfixは、建設プロジェクトの管理、リスク評価、コンプライアンスを効率化するためのソフトウェアです。

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuildは、建設プロジェクトのスケジュールと計画を効率的に行うためのSaaSです。マスタースケジュール、先行計画、週次計画を統合できます。

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBookは、建設プロジェクト管理を効率化するアプリです。プロジェクトの整理、チーム間のコラボレーション、ドキュメント管理を支援します。

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinuteは、仕事の管理、見積もり、請求書発行などの業務を効率化するツールで、リアルタイムデータを提供します。

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojoは、トレードや自己施工のゼネコン向けの資材調達プラットフォームです。オフィスチーム、現場作業員、倉庫、業者をつなぎます。

Materio

Materio

materio.co

Materioは、インテリアデザインやデザインビルのプロジェクトを自動化されたワークフローで管理し、明確な作業範囲を提供します。

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuildは、建設プロジェクトの管理をリアルタイムで行い、ワークフローを最適化し、チーム間のコラボレーションを促進するアプリです。

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