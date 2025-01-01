代替案 - Speexx

Physics Wallah
pw.live
Physics Wallahは、学生に競争試験の準備のための講義、練習問題、模擬テストを提供する教育アプリです。
Coursera
coursera.org
Courseraは、世界中の大学と提携し、オンラインコースや資格を提供する学習プラットフォームです。
Udemy
udemy.com
Udemyは、様々な分野のオンラインコースを提供する学習プラットフォームです。ユーザーは自分のペースで学ぶことができます。
Duolingo
duolingo.com
Duolingoは、言語を学ぶためのウェブサイトとアプリを提供するプラットフォームで、無料で利用できる多様な言語コースがあります。
Testbook
testbook.com
Testbookは、SSC、GATE、UPSCなどの試験の準備をサポートするアプリで、フラッシュカードやモックテストを提供します。
edX
edx.org
EDXは、世界中の主要機関から2,000の無料オンラインコースを提供し、新しいスキルを習得し、修了証を取得できます。
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academyアプリは、数学や科学などの幅広い科目を学べる無料の教育プラットフォームで、ビデオや練習問題を提供します。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learningは多様な分野のオンラインコースを提供し、スキル向上を支援します。ユーザーは実務に基づいた知識を学べます。
Kajabi
kajabi.com
Kajabiは、クリエイターや起業家がオンラインビジネスを構築・管理するための統合プラットフォームです。
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learningアプリは、専門家と学生がキャリア成功のために高需要スキルを学べるオンライン教育プラットフォームです。
Codecademy
codecademy.com
Codecademyは、コーディングやコンピューターサイエンスを学べるオンラインプラットフォームで、豊富なプログラミング言語のコースを提供しています。
DataCamp
datacamp.com
DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。
Programiz
programiz.pro
Programizは、プログラミングのスキルを学ぶためのリソースを提供するプラットフォームで、初心者から経験者まで利用できます。
Brilliant
brilliant.org
ブリリアントは、数学、科学、プログラミングをインタラクティブな方法で学べる教育アプリです。問題解決スキルを向上させます。
Skillshare
skillshare.com
Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。
Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learnは、教育機関向けの学習管理システムで、学生情報の管理や評価作成、コース作成をサポートします。
Babbel
babbel.com
Babbelは、実生活に役立つ言語を学ぶためのアプリで、14の言語を提供し、会話スキルの向上に焦点を当てています。
Busuu
busuu.com
Busuuは、言語を学ぶためのオンラインプラットフォームで、13の言語コースを提供し、ユーザーがリーディング、ライティング、リスニング、スピーキングを練習できます。
Rosetta Stone
rosettastone.com
ロゼッタストーンは、動的没入法を用いて25言語を学べるアプリです。発音練習、インタラクティブな活動、リアルなシナリオを提供します。
Preply
preply.com
Preplyは、企業向けに認定された言語チューターと1対1のオンラインレッスンを提供するプラットフォームです。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networksは、クリエイターや起業家がオンラインコミュニティを構築、管理、収益化できるプラットフォームです。
Memrise
memrise.com
Memriseは、リアルな会話体験を通じて言語を学ぶためのアプリで、さまざまな言語の語彙を構築するのに役立ちます。
Pluralsight
pluralsight.com
PluralSightは、技術スキルを向上させるためのオンライン学習プラットフォームで、豊富なリソースとスキル評価を提供します。
Udacity
udacity.com
Udacityは、デジタル技術に特化したオンラインコースを提供し、実践的なスキルを学べるプラットフォームです。
Teachable
teachable.com
Teachableは、教育者や起業家がオンラインコースを作成、販売、管理するためのプラットフォームです。
Schoology
schoology.com
Schoologyは、生徒、教師、保護者、管理者が一つのプラットフォームでコミュニケーションと協力を行える学習管理システムです。
Stepik
stepik.org
Stepikは、プログラミングやITのオンラインコースを提供し、自己ペースで学習できるインタラクティブな教育プラットフォームです。
BYJU'S
byjus.com
BYJU'Sは、ビデオレッスンとパーソナライズされた学習プランを提供する教育アプリで、学生の学習をサポートします。
Cengage
cengage.com
Cengageアプリは、学生が教科書や学習資料にアクセスし、オンラインプラットフォームと統合して学習をサポートする教育ツールです。
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