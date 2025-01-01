代替案 - Speexx

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Physics Wallahは、学生に競争試験の準備のための講義、練習問題、模擬テストを提供する教育アプリです。

Coursera

Coursera

coursera.org

Courseraは、世界中の大学と提携し、オンラインコースや資格を提供する学習プラットフォームです。

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemyは、様々な分野のオンラインコースを提供する学習プラットフォームです。ユーザーは自分のペースで学ぶことができます。

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingoは、言語を学ぶためのウェブサイトとアプリを提供するプラットフォームで、無料で利用できる多様な言語コースがあります。

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbookは、SSC、GATE、UPSCなどの試験の準備をサポートするアプリで、フラッシュカードやモックテストを提供します。

edX

edX

edx.org

EDXは、世界中の主要機関から2,000の無料オンラインコースを提供し、新しいスキルを習得し、修了証を取得できます。

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academyアプリは、数学や科学などの幅広い科目を学べる無料の教育プラットフォームで、ビデオや練習問題を提供します。

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learningは多様な分野のオンラインコースを提供し、スキル向上を支援します。ユーザーは実務に基づいた知識を学べます。

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabiは、クリエイターや起業家がオンラインビジネスを構築・管理するための統合プラットフォームです。

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Great Learningアプリは、専門家と学生がキャリア成功のために高需要スキルを学べるオンライン教育プラットフォームです。

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademyは、コーディングやコンピューターサイエンスを学べるオンラインプラットフォームで、豊富なプログラミング言語のコースを提供しています。

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programizは、プログラミングのスキルを学ぶためのリソースを提供するプラットフォームで、初心者から経験者まで利用できます。

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

ブリリアントは、数学、科学、プログラミングをインタラクティブな方法で学べる教育アプリです。問題解決スキルを向上させます。

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learnは、教育機関向けの学習管理システムで、学生情報の管理や評価作成、コース作成をサポートします。

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbelは、実生活に役立つ言語を学ぶためのアプリで、14の言語を提供し、会話スキルの向上に焦点を当てています。

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuuは、言語を学ぶためのオンラインプラットフォームで、13の言語コースを提供し、ユーザーがリーディング、ライティング、リスニング、スピーキングを練習できます。

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

ロゼッタストーンは、動的没入法を用いて25言語を学べるアプリです。発音練習、インタラクティブな活動、リアルなシナリオを提供します。

Preply

Preply

preply.com

Preplyは、企業向けに認定された言語チューターと1対1のオンラインレッスンを提供するプラットフォームです。

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networksは、クリエイターや起業家がオンラインコミュニティを構築、管理、収益化できるプラットフォームです。

Memrise

Memrise

memrise.com

Memriseは、リアルな会話体験を通じて言語を学ぶためのアプリで、さまざまな言語の語彙を構築するのに役立ちます。

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

PluralSightは、技術スキルを向上させるためのオンライン学習プラットフォームで、豊富なリソースとスキル評価を提供します。

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacityは、デジタル技術に特化したオンラインコースを提供し、実践的なスキルを学べるプラットフォームです。

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachableは、教育者や起業家がオンラインコースを作成、販売、管理するためのプラットフォームです。

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoologyは、生徒、教師、保護者、管理者が一つのプラットフォームでコミュニケーションと協力を行える学習管理システムです。

Stepik

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stepik.org

Stepikは、プログラミングやITのオンラインコースを提供し、自己ペースで学習できるインタラクティブな教育プラットフォームです。

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BYJU'Sは、ビデオレッスンとパーソナライズされた学習プランを提供する教育アプリで、学生の学習をサポートします。

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Cengageアプリは、学生が教科書や学習資料にアクセスし、オンラインプラットフォームと統合して学習をサポートする教育ツールです。

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