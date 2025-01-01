代替案 - SourceDay

Ramp
ramp.com
Rampは、企業が経費管理や請求書の支払いを自動化するための包括的なプラットフォームです。多様な金融ツールを提供します。
SAP
sap.com
SAPアプリは、ビジネスオペレーションを統合し効率化するためのエンタープライズソフトウェアです。財務管理や人事などをサポートします。
Pipefy
pipefy.com
Pipefyは、コーディング不要で業務プロセスを自動化し、ワークフローの合理化と管理を支援するプラットフォームです。
Coupa
coupa.com
Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。
Airbase
airbase.io
Airbaseは、支出の管理、請求書処理、経費管理を効率化する企業向けのプラットフォームです。多通貨対応でERPと統合可能です。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligenceは製品コンプライアンスやサステナビリティ、サプライチェーンの可視化を支援するソフトウェアで、企業の遵守業務を簡素化します。
Team Procure
teamprocure.com
Team Procureは、調達プロセスを管理するためのクラウドベースのソフトウェアで、入札収集や発注追跡を簡素化します。
Tipalti
tipalti.com
Tipaltiは、企業向けに請求書処理や支払いを自動化する金融プラットフォームで、196か国への迅速な支払いをサポートします。
Zip
ziphq.com
Zipは、購入リクエストやベンダーリクエストを管理するプラットフォームで、経費の可視化と調達プロセスの合理化を提供します。
TealBook
tealbook.com
TealBookは、サプライヤーデータの収集と管理を自動化するプラットフォームです。調達プロセスを効率化し、データ精度を向上させます。
Informatica
informatica.com
Informaticaは、データ統合、品質、ガバナンスを実現するデータ管理プラットフォームを提供し、企業のデータ管理を支援します。
Avetta
avetta.com
Avettaアプリは、サプライチェーンリスク管理を支援し、請負業者の資格や労働者の能力を管理するための統合プラットフォームです。
Epicor
epicor.com
Epicorは、企業の業務プロセスを管理するための業界特化型ERPソフトウェアで、会計、人事、サプライチェーンなどをサポートします。
Procurify
procurify.com
Procurifyは、調達プロセスを合理化し、リアルタイムで企業の支出を管理するためのソフトウェアです。請求書処理やベンダー管理を支援します。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQは、ブランドの在庫管理を簡素化し、eコマースや卸売の販売チャネルを集中管理するビジネスツールです。
Pluto
getpluto.com
Plutoは、MENA企業向けのスマートコーポレートカードと経費管理プラットフォームで、財務管理を効率化します。
MESH Works
meshworks.com
MESH Worksは、自動車製造業向けのクラウドベースソフトで、調達・品質管理・新製品開発を一元化します。サプライヤー管理と品質報告を含みます。
Anvyl
anvyl.com
Anvylは、サプライヤーの管理、製造の監視、商品データの追跡を行うプラットフォームです。サプライチェーンの効率化を支援します。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologiesは、製造業者や運送業者などのデータ整合を支援し、サプライチェーンのパフォーマンス管理を行うソフトウェアです。
Tonkean
tonkean.com
Tonkeanは、企業の内部サービスチームがプロセスを自動化し、効率化するためのノーコードプラットフォームです。個別対応のワークフローを作成できます。
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshiftプラットフォームは、輸送・物流業界向けにプロセスのデジタル化、自動請求書処理、スケーラビリティを提供します。
Precoro
precoro.com
Precoroは調達プロセスを最適化するクラウドベースのソリューションで、手動エラーを減らし、支出の可視性を向上させます。
Ignite
ignite.no
IGNITEは、調達プロセスを合理化し、サプライヤー関係や契約管理を最適化する調達管理プラットフォームです。
Surefront
surefront.com
Surefrontは、製品ライフサイクル管理、製品情報管理、顧客関係管理を統合したプラットフォームで、小売業者とサプライヤーの効率を向上させます。
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbeeは、調達専門家向けのサプライヤー探索プラットフォームで、データ分析を通じて調達プロセスを最適化します。
Procee
procee.com
Proceeは、支出を追跡、管理、分析できる調達ソフトウェアです。ユーザーは簡単に支出を管理できます。
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connectは、供給者のオンボーディングを迅速かつ簡単に行うアプリで、供給者管理の正確なプロファイルを利用します。
Proqura
proqura.com
Proquraは、企業の調達プロセスを体系化し、透明性と効率性を提供する電子調達ソリューションです。
Basware
basware.com
バスウェアアプリは、企業間取引を効率化し、電子請求書や調達プロセスを管理するためのプラットフォームです。
Vroozi
vroozi.com
Vrooziは、調達および支出管理を自動化するクラウドベースのプラットフォームで、企業の財務管理を効率化するツールを提供します。
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