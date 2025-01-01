代替案 - SmartDok Norge

Matterport
matterport.com
Matterportは建物を3Dデジタルモデルに変換し、バーチャルツアーや平面図を作成するアプリです。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCamは、請負業者向けの写真管理アプリで、プロジェクトの写真を整理・共有し、コミュニケーションを円滑にします。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCultureは、検査や監査、リスク評価に使用できるカスタマイズ可能なチェックリストを提供し、安全性やコンプライアンスを管理するためのアプリです。
Procore
procore.com
Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwireは建設現場の管理ソフトウェアで、リアルタイムで情報共有し、タスクを管理するためのプラットフォームを提供します。
JobTread
jobtread.com
JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。
Kraaft
kraaft.co
Kraaftは、現場で働くチーム向けのインスタントメッセージアプリです。SMSのように簡単で、仕事の情報を整理できます。
Knowify
knowify.com
Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpaceは、建設現場の記録と分析を行うツールで、360度カメラを使用して進捗を追跡し、リアルタイムで情報を整理します。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systemsは、建設プロジェクト管理のためのアプリで、日報、安全管理、タイムカードなどの機能を提供します。
Raken
rakenapp.com
Rakenは、建設業向けのフィールド管理アプリで、プロジェクトデータをリアルタイムで収集・管理します。安全性や品質を向上させるツールを提供します。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadarは、建設および不動産プロジェクトのドキュメント管理、タスク管理、コミュニケーションをデジタル化するプラットフォームです。
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstructは、建設業界向けの包括的な管理ソフトウェアで、プロジェクト管理、CRM、会計機能を統合し、効率的な運用をサポートします。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCaptureは、プロジェクト管理とデータ収集を支援するモバイルおよびWebアプリです。チームは現場での効率を高め、必要なドキュメントを一度でキャプチャできます。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。
Buildxact
buildxact.com
Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。
Buildern
buildern.com
Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvasは、業務プロセスを自動化し、データ収集を効率化するためのモバイルアプリで、フィールドチームとオフィスをつなぎます。
StructionSite
structionsite.com
StructionSiteは、建設現場の写真を自動で整理し、進捗を記録・分析するアプリです。360度のドキュメントが可能です。
Fonn
fonn.com
Fonnは、建設チームのための使いやすいプロジェクト管理ソフトウェアで、効率向上とミスの削減を支援します。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedriveは、現場のスケジュール管理や進捗追跡を行えるアプリで、役割別ビューや条件管理機能を提供します。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuildは、プロジェクト管理を支援する建設ソフトウェアで、ステータス可視化、契約管理、支払管理などを提供します。
WERX
werxapp.com
WERXは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、予算やコスト見積もりの作成・追跡を行うアプリです。QuickBooks Onlineと統合されています。
busybusy
busybusy.com
Busybusyは、GPSを利用した建設現場の時間追跡とプロジェクト管理アプリです。給与管理や従業員スケジュールも簡単に行えます。
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlokは、建設業界向けのクラウドベースの管理アプリで、ドキュメント管理やコミュニケーション機能を提供します。
eSUB
esub.com
eSUBは、下請業者向けに設計されたクラウドベースのプロジェクト管理プラットフォームで、データ入力、労働活動、ドキュメント管理を効率化します。
OnsiteIQ
onsiteiq.io
OnsiteIQは、360度画像を収集し、インタラクティブなウォークスルーを作成して、建設プロジェクトの可視性と管理を向上させるアプリです。
Buildots
buildots.com
BuildotsはAIを活用し、360°カメラで建設現場の進捗をリアルタイムで監視し、問題を早期に特定して効率的な管理を支援します。
OxBlue
oxblue.com
OxBlueは建設現場の進捗をタイムラプスやライブ映像で記録・共有できるシステムを提供するアプリです。リモートで現場の状況を把握できます。
Hoylu
hoylu.com
Hoyluは、リモートチームがリアルタイムでアイデアを共有し、プロジェクトを管理するための共同作業プラットフォームです。
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