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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるskeeledのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

適切な人材を簡単に採用できるオールインワンの採用ソフトウェア。高度なテクノロジーと人事の専門知識を完璧に組み合わせて、採用プロセスのあらゆる段階でお手伝いします。

ウェブサイト： skeeled.com

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