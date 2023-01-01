WebCatalog
RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

Webアプリを使う

WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード

Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるRecruitBPMのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

RecruitBPM は、中小規模の人材紹介会社向けにカスタマイズされた採用管理ソフトウェアで、採用プロセスを合理化します。

ウェブサイト： recruitbpm.com

免責事項：WebCatalogはRecruitBPMによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

こちらもおすすめ

Faith Teams

Faith Teams

app.faithteams.com

iSmartRecruit

iSmartRecruit

app.ismartrecruit.com

skeeled

skeeled

app.skeeled.com

CleverStaff

CleverStaff

cleverstaff.net

Candydate

Candydate

candydate.app

HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

IKrut

IKrut

preview.ikrut.com

Recruiteze

Recruiteze

app.recruiteze.com

Recruitee

Recruitee

auth.recruitee.com

SeenToHire

SeenToHire

portal.seentohire.com

Frontline Education

Frontline Education

app.frontlineeducation.com

Jobylon

Jobylon

emp.jobylon.com

    製品

    サポート

    会社

    法的事項

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    当社はウェブサイトの提供と改善のためにCookieを使用します。 当社のサイトを使用すると、Cookieに同意したことになります。

    プライバシーに関する方針