ScholarAI is a plugin that allows users to access open access scientific literature from peer-reviewed journals. Available to ScholarAI Premium users, our new dedicated Copilot for science in the age of AI, powered by GPT-4 Turbo.

ウェブサイト: scholarai.io

免責事項:WebCatalogはScholarAIによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。