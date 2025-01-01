代替案 - Route

AfterShip
aftership.com
AfterShipは、出荷追跡サービスを提供するアプリで、600以上のキャリアに対応し、顧客が出荷状況を管理できる集中ダッシュボードを提供します。
Shippo
goshippo.com
Shippoは、企業向けの配送管理プラットフォームで、複数の配送キャリアから最適な料金を提供し、注文処理を自動化します。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonkは、eコマースブランド向けに効率的な注文フルフィルメントと在庫管理を提供するプラットフォームです。
LateShipment
lateshipment.com
LateShipmentは、小包の配送管理、返品プロセスの最適化、払い戻しの自動化を支援し、コスト削減を促進するクラウドベースのプラットフォームです。
OrderProtection
orderprotection.com
OrderProtectionは、出荷の問題に対するサポートを提供し、顧客が注文保護を追加できるアプリです。24時間体制で迅速に解決を行います。
Corso
corso.com
CorsoはDTCブランド向けに、持続可能な方法で購入後の体験を管理するアプリです。カーボンオフセットと荷物の保護を提供します。
Cabrella
ecabrella.com
Cabrellaは、航送保険を提供するアプリで、保険の申請やリスク分析、取引の監視を簡単に行えます。複数の運送業者とも連携可能です。
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