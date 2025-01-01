代替案 - RedTeam

Matterport
matterport.com
Matterportは建物を3Dデジタルモデルに変換し、バーチャルツアーや平面図を作成するアプリです。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCamは、請負業者向けの写真管理アプリで、プロジェクトの写真を整理・共有し、コミュニケーションを円滑にします。
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrendは住宅建設プロジェクトを管理するソフトウェアで、請負業者がプロジェクト、財務、顧客関係を効率的に管理できるようにします。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbusは、屋根業界向けのCRMおよびプロジェクト管理ツールで、業務運営を効率化するクラウドベースのアプリです。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCultureは、検査や監査、リスク評価に使用できるカスタマイズ可能なチェックリストを提供し、安全性やコンプライアンスを管理するためのアプリです。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
請負業者のフォアマンは、建設プロジェクト管理用の包括的なソフトウェアで、見積もり、請求書、スケジュール作成などの機能を提供します。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Proは、インテリアデザイナー向けのビジネス管理ツールで、プロジェクト管理やクライアントとのコミュニケーションを効率化します。
Procore
procore.com
Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwireは建設現場の管理ソフトウェアで、リアルタイムで情報共有し、タスクを管理するためのプラットフォームを提供します。
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivotは、建設やインフラ業界向けのデジタルツールで、ドキュメントやワークフローを管理し、生産性を向上させる機能を提供します。
JobTread
jobtread.com
JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。
Kraaft
kraaft.co
Kraaftは、現場で働くチーム向けのインスタントメッセージアプリです。SMSのように簡単で、仕事の情報を整理できます。
Knowify
knowify.com
Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。
PlanHub
planhub.com
PlanHubは、ゼネコンと下請業者向けのプロジェクト管理および入札システムです。プロジェクトの発見、入札管理、ドキュメント整理が行えます。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacctは、会計業務を効率化するクラウドベースの財務管理プラットフォームで、各種の財務プロセスや報告機能を提供します。
VisiLean
visilean.com
VisiLeanは、建設プロジェクトの管理を支援するクラウドベースのソフトウェアで、リアルタイムのコラボレーションとデータ分析を提供します。
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpaceは、建設現場の記録と分析を行うツールで、360度カメラを使用して進捗を追跡し、リアルタイムで情報を整理します。
Acumatica
acumatica.com
Acumaticaは、中小企業向けのクラウドベースのERPソリューションで、財務管理や在庫管理などを統合し、業務の効率化を支援します。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systemsは、建設プロジェクト管理のためのアプリで、日報、安全管理、タイムカードなどの機能を提供します。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnectedは、建設業界の入札プロセスを効率化するためのWebベースの管理ソフトウェアです。
Raken
rakenapp.com
Rakenは、建設業向けのフィールド管理アプリで、プロジェクトデータをリアルタイムで収集・管理します。安全性や品質を向上させるツールを提供します。
Albiware
albiware.com
Albiwareは、ビジネスプロセスを統合し、効率を向上させるためのツールです。タスクやデータの管理を簡素化します。
Revizto
revizto.com
Reviztoは、建築、エンジニアリング、建設向けのリアルタイム問題追跡ソフトウェアで、BIMプロジェクトのコラボレーションと調整を支援します。
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManagerは、プロジェクトの計画、リソース管理、時間追跡を行うためのプロジェクト管理ソフトウェアです。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadarは、建設および不動産プロジェクトのドキュメント管理、タスク管理、コミュニケーションをデジタル化するプラットフォームです。
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstructは、建設業界向けの包括的な管理ソフトウェアで、プロジェクト管理、CRM、会計機能を統合し、効率的な運用をサポートします。
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildProは、建設スケジュールを管理し、材料供給や労働のタイミングを調整するオンラインアプリです。
WorkMax
workmax.com
WorkMaxは、建設業界向けの時間管理やコスト管理を行うクラウドベースのアプリです。GPS追跡や生体認証機能を提供します。
Fieldly
fieldly.com
Fieldlyは、建設や設備業界向けのプロジェクト管理アプリで、タスク管理や進捗監視、チームのコミュニケーションを支援します。
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControlは、建設プロジェクトを管理するためのクラウドベースのERPソフトウェアです。財務業務やプロジェクト追跡を効率化します。
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