代替案 - Quilgo

Honorlock

Honorlock

honorlock.com

Honorlockは、AIと人間の監督を組み合わせたオンライン試験監視アプリで、高等教育機関向けに安全で公正な評価を提供します。

Gurully

Gurully

gurully.com

GurullyはPTE、IELTS、DUOLINGO、CELPIPの準備を支援するプラットフォームで、モックテストや学習資料を提供します。

OpExams

OpExams

opexams.com

Opexamsは、試験の作成、管理、グレーディングを効率化し、学生のパフォーマンスを分析するための教育プラットフォームです。

ExamRoom.AI

ExamRoom.AI

examroom.ai

ExamRoom.AIは、安全で信頼性の高いオンライン試験監督を提供するプラットフォームです。AIと生体認証で不正を防ぎます。

Digiexam

Digiexam

digiexam.com

Digiexamは、試験の作成や管理を行うオンラインプラットフォームで、教育機関向けに安全かつ効率的なデジタル評価を提供します。

SpeedExam

SpeedExam

speedexam.net

SpeedExamは、オンライン試験を実施するためのソフトウェアで、AI監視やリアルタイムの通信機能を提供します。

HireMee

HireMee

hiremee.co.in

HireMeeはAIによる監視機能を使用した仮想入試プラットフォームです。専門家が設計した質問バンクで効果的な評価を行えます。

SwiftAssess

SwiftAssess

swiftassess.com

SwiftAssessはK-12および高等教育向けの総合的な評価管理プラットフォームで、テストや実習評価などの評価プロセスを管理します。

Prepry

Prepry

prepry.com

Prepryは、超音波や放射線技術者向けのARDMS、ARRT、CCI試験の準備リソースを提供するアプリです。

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