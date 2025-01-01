代替案 - Quilgo

Honorlock
honorlock.com
Honorlockは、AIと人間の監督を組み合わせたオンライン試験監視アプリで、高等教育機関向けに安全で公正な評価を提供します。
Gurully
gurully.com
GurullyはPTE、IELTS、DUOLINGO、CELPIPの準備を支援するプラットフォームで、モックテストや学習資料を提供します。
OpExams
opexams.com
Opexamsは、試験の作成、管理、グレーディングを効率化し、学生のパフォーマンスを分析するための教育プラットフォームです。
ExamRoom.AI
examroom.ai
ExamRoom.AIは、安全で信頼性の高いオンライン試験監督を提供するプラットフォームです。AIと生体認証で不正を防ぎます。
Digiexam
digiexam.com
Digiexamは、試験の作成や管理を行うオンラインプラットフォームで、教育機関向けに安全かつ効率的なデジタル評価を提供します。
SpeedExam
speedexam.net
SpeedExamは、オンライン試験を実施するためのソフトウェアで、AI監視やリアルタイムの通信機能を提供します。
HireMee
hiremee.co.in
HireMeeはAIによる監視機能を使用した仮想入試プラットフォームです。専門家が設計した質問バンクで効果的な評価を行えます。
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssessはK-12および高等教育向けの総合的な評価管理プラットフォームで、テストや実習評価などの評価プロセスを管理します。
Prepry
prepry.com
Prepryは、超音波や放射線技術者向けのARDMS、ARRT、CCI試験の準備リソースを提供するアプリです。
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