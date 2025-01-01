代替案 - OpenSpace

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterportは建物を3Dデジタルモデルに変換し、バーチャルツアーや平面図を作成するアプリです。

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCamは、請負業者向けの写真管理アプリで、プロジェクトの写真を整理・共有し、コミュニケーションを円滑にします。

DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

DroneDeployは、ドローンやカメラを使用して現実をキャプチャし、データを分析するプラットフォームです。建設やエネルギー業界で利用されます。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCultureは、検査や監査、リスク評価に使用できるカスタマイズ可能なチェックリストを提供し、安全性やコンプライアンスを管理するためのアプリです。

Procore

Procore

procore.com

Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwireは建設現場の管理ソフトウェアで、リアルタイムで情報共有し、タスクを管理するためのプラットフォームを提供します。

EarthCam

EarthCam

earthcam.com

EarthCamアプリは、建設現場のライブ映像とタイムラプスを提供し、サイトの進捗をリモートで監視、ドキュメント化するためのツールです。

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

construction.autodesk.com

Autodesk Construction Cloudは、建設管理、ドキュメント管理、チーム間の協力を支援するアプリです。プロジェクトデータにモバイルでアクセスできます。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

QuickBaseは、コーディング不要でビジネスアプリを作成し、データ管理やワークフロー自動化を支援します。

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaftは、現場で働くチーム向けのインスタントメッセージアプリです。SMSのように簡単で、仕事の情報を整理できます。

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systemsは、建設プロジェクト管理のためのアプリで、日報、安全管理、タイムカードなどの機能を提供します。

Raken

Raken

rakenapp.com

Rakenは、建設業向けのフィールド管理アプリで、プロジェクトデータをリアルタイムで収集・管理します。安全性や品質を向上させるツールを提供します。

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.ioは、建設現場の4Dロジスティクスを管理するWebベースのプラットフォームで、プロジェクトシミュレーションとリアルタイムのコラボレーションを提供します。

Revizto

Revizto

revizto.com

Reviztoは、建築、エンジニアリング、建設向けのリアルタイム問題追跡ソフトウェアで、BIMプロジェクトのコラボレーションと調整を支援します。

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadarは、建設および不動産プロジェクトのドキュメント管理、タスク管理、コミュニケーションをデジタル化するプラットフォームです。

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyteは、安全なマルチクラウドプラットフォームで、データの保護とコラボレーションを支援します。規制遵守やファイル管理が可能です。

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

CoConstructは、建設業界向けの包括的な管理ソフトウェアで、プロジェクト管理、CRM、会計機能を統合し、効率的な運用をサポートします。

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCaptureは、プロジェクト管理とデータ収集を支援するモバイルおよびWebアプリです。チームは現場での効率を高め、必要なドキュメントを一度でキャプチャできます。

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。

Bluebeam

Bluebeam

bluebeam.com

Bluebeamは、設計・建設業界向けにPDFの作成・編集・注釈・管理を行うソフトウェアで、プロジェクトの効率とコラボレーションを向上させます。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormzは、デジタルフォームを作成し、データを収集するためのプラットフォームです。オフライン機能を持ち、さまざまな業界で利用されています。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvasは、業務プロセスを自動化し、データ収集を効率化するためのモバイルアプリで、フィールドチームとオフィスをつなぎます。

Reconstruct

Reconstruct

reconstructinc.com

Reconstructは、リモートでの品質管理や進捗監視、施設評価を行い、リアルタイムのデータでプロジェクトを視覚化するアプリです。

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSiteは、建設現場の写真を自動で整理し、進捗を記録・分析するアプリです。360度のドキュメントが可能です。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonnは、建設チームのための使いやすいプロジェクト管理ソフトウェアで、効率向上とミスの削減を支援します。

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedriveは、現場のスケジュール管理や進捗追跡を行えるアプリで、役割別ビューや条件管理機能を提供します。

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