代替案 - OpenSpace

Matterport
matterport.com
Matterportは建物を3Dデジタルモデルに変換し、バーチャルツアーや平面図を作成するアプリです。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCamは、請負業者向けの写真管理アプリで、プロジェクトの写真を整理・共有し、コミュニケーションを円滑にします。
DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeployは、ドローンやカメラを使用して現実をキャプチャし、データを分析するプラットフォームです。建設やエネルギー業界で利用されます。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCultureは、検査や監査、リスク評価に使用できるカスタマイズ可能なチェックリストを提供し、安全性やコンプライアンスを管理するためのアプリです。
Procore
procore.com
Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwireは建設現場の管理ソフトウェアで、リアルタイムで情報共有し、タスクを管理するためのプラットフォームを提供します。
EarthCam
earthcam.com
EarthCamアプリは、建設現場のライブ映像とタイムラプスを提供し、サイトの進捗をリモートで監視、ドキュメント化するためのツールです。
Autodesk Construction Cloud
construction.autodesk.com
Autodesk Construction Cloudは、建設管理、ドキュメント管理、チーム間の協力を支援するアプリです。プロジェクトデータにモバイルでアクセスできます。
JobTread
jobtread.com
JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。
Quickbase
quickbase.com
QuickBaseは、コーディング不要でビジネスアプリを作成し、データ管理やワークフロー自動化を支援します。
Kraaft
kraaft.co
Kraaftは、現場で働くチーム向けのインスタントメッセージアプリです。SMSのように簡単で、仕事の情報を整理できます。
Knowify
knowify.com
Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systemsは、建設プロジェクト管理のためのアプリで、日報、安全管理、タイムカードなどの機能を提供します。
Raken
rakenapp.com
Rakenは、建設業向けのフィールド管理アプリで、プロジェクトデータをリアルタイムで収集・管理します。安全性や品質を向上させるツールを提供します。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.ioは、建設現場の4Dロジスティクスを管理するWebベースのプラットフォームで、プロジェクトシミュレーションとリアルタイムのコラボレーションを提供します。
Revizto
revizto.com
Reviztoは、建築、エンジニアリング、建設向けのリアルタイム問題追跡ソフトウェアで、BIMプロジェクトのコラボレーションと調整を支援します。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadarは、建設および不動産プロジェクトのドキュメント管理、タスク管理、コミュニケーションをデジタル化するプラットフォームです。
Egnyte
egnyte.com
Egnyteは、安全なマルチクラウドプラットフォームで、データの保護とコラボレーションを支援します。規制遵守やファイル管理が可能です。
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstructは、建設業界向けの包括的な管理ソフトウェアで、プロジェクト管理、CRM、会計機能を統合し、効率的な運用をサポートします。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCaptureは、プロジェクト管理とデータ収集を支援するモバイルおよびWebアプリです。チームは現場での効率を高め、必要なドキュメントを一度でキャプチャできます。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。
Bluebeam
bluebeam.com
Bluebeamは、設計・建設業界向けにPDFの作成・編集・注釈・管理を行うソフトウェアで、プロジェクトの効率とコラボレーションを向上させます。
Buildxact
buildxact.com
Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。
GoFormz
goformz.com
GoFormzは、デジタルフォームを作成し、データを収集するためのプラットフォームです。オフライン機能を持ち、さまざまな業界で利用されています。
Buildern
buildern.com
Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvasは、業務プロセスを自動化し、データ収集を効率化するためのモバイルアプリで、フィールドチームとオフィスをつなぎます。
Reconstruct
reconstructinc.com
Reconstructは、リモートでの品質管理や進捗監視、施設評価を行い、リアルタイムのデータでプロジェクトを視覚化するアプリです。
StructionSite
structionsite.com
StructionSiteは、建設現場の写真を自動で整理し、進捗を記録・分析するアプリです。360度のドキュメントが可能です。
Fonn
fonn.com
Fonnは、建設チームのための使いやすいプロジェクト管理ソフトウェアで、効率向上とミスの削減を支援します。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedriveは、現場のスケジュール管理や進捗追跡を行えるアプリで、役割別ビューや条件管理機能を提供します。
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