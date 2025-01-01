代替案 - MarbleFlows

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemyは、様々な分野のオンラインコースを提供する学習プラットフォームです。ユーザーは自分のペースで学ぶことができます。

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabiは、クリエイターや起業家がオンラインビジネスを構築・管理するための統合プラットフォームです。

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Great Learningアプリは、専門家と学生がキャリア成功のために高需要スキルを学べるオンライン教育プラットフォームです。

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networksは、クリエイターや起業家がオンラインコミュニティを構築、管理、収益化できるプラットフォームです。

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachableは、教育者や起業家がオンラインコースを作成、販売、管理するためのプラットフォームです。

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepikは、プログラミングやITのオンラインコースを提供し、自己ペースで学習できるインタラクティブな教育プラットフォームです。

Cengage

Cengage

cengage.com

Cengageアプリは、学生が教科書や学習資料にアクセスし、オンラインプラットフォームと統合して学習をサポートする教育ツールです。

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkificは、オンラインコースやコミュニティを作成・管理できるプラットフォームです。多様なコンテンツ形式をサポートし、分析ツールも提供しています。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoftは、企業向けにパーソナライズされた学習体験を提供し、スキルギャップを解消するためのプラットフォームです。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。

Nas.io

Nas.io

nas.io

Nas.ioアプリは、コミュニティ主導のビジネス向けに設計されたメンバーシップ、デジタル製品、有料イベントなどを提供します。

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentralは、トレーナー向けのオンラインプラットフォームで、クライアント管理、進捗トラッキング、ドキュメントの整理を支援します。

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Education Perfectは、教育者と学生向けのオンライン学習プラットフォームで、個別指導や進捗追跡が可能です。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLinkは、教育者と学生がデジタルリソースにアクセスしやすくするクラウドベースのプラットフォームです。シングルサインオン機能を提供します。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDashは、WordPress用の学習管理システムです。オンラインコースを簡単に作成、管理、販売できます。

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learningは、従業員のスキル向上を支援する共同学習管理システムで、学習プログラムの共同作成が可能です。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorldsは、企業がオンラインコースを作成・管理・販売するための学習管理システムです。多様なコンテンツ形式に対応しています。

zyBooks

zyBooks

zybooks.com

Zybooksは、インタラクティブな学習資料を通じてSTEM科目の理解を助ける、Webベースの教育プラットフォームです。

WileyPLUS

WileyPLUS

wiley.com

WileyPLUSは、学習と教育をサポートするオンラインプラットフォームで、インタラクティブな教材やリアルタイムフィードバックを提供します。

Traverse.link

Traverse.link

traverse.link

Traverse.linkは、科学に基づいた方法で記憶力を向上させる学習アプリです。効果的な学習を支援します。

edumerge

edumerge

edumerge.com

edumergeは、学生、教師、保護者、管理者が集まる統合プラットフォームで、コミュニケーション、学習、教室管理、管理業務の自動化をサポートします。

Emeritus

Emeritus

emeritus.org

Emeritusアプリは、世界中の一流大学と提携し、専門スキルと知識を学ぶための多様なコースを提供する教育プラットフォームです。

Uteach

Uteach

uteach.io

Uteachは、教育者が自己ブランドの教育ウェブサイトを簡単に作成し、オンラインコースを提供・管理できるプラットフォームです。

Wooflash

Wooflash

wooflash.com

Wooflashは、クイズやフラッシュカードなどを使ってインタラクティブなコースを作成し、学生と共有できる教育プラットフォームです。

WISE

WISE

wise.live

Wiseは、オンライン教育や指導のためのプラットフォームで、スケジュール、自動リマインダー、請求書を自動化し、学習管理を簡素化します。

Pathwright

Pathwright

pathwright.com

Pathwrightは教育コースの作成と管理を支援するプラットフォームで、ユーザーが効果的な学習環境を構築できるツールを提供します。

Zenler

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newzenler.com

Zenlerは、オンラインコースの作成、配信、マーケティングを統合したプラットフォームです。管理を簡素化し、教育者に便利なツールを提供します。

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