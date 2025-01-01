代替案 - MarbleFlows

Udemy
udemy.com
Udemyは、様々な分野のオンラインコースを提供する学習プラットフォームです。ユーザーは自分のペースで学ぶことができます。
Kajabi
kajabi.com
Kajabiは、クリエイターや起業家がオンラインビジネスを構築・管理するための統合プラットフォームです。
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learningアプリは、専門家と学生がキャリア成功のために高需要スキルを学べるオンライン教育プラットフォームです。
DataCamp
datacamp.com
DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。
Skillshare
skillshare.com
Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networksは、クリエイターや起業家がオンラインコミュニティを構築、管理、収益化できるプラットフォームです。
Teachable
teachable.com
Teachableは、教育者や起業家がオンラインコースを作成、販売、管理するためのプラットフォームです。
Stepik
stepik.org
Stepikは、プログラミングやITのオンラインコースを提供し、自己ペースで学習できるインタラクティブな教育プラットフォームです。
Cengage
cengage.com
Cengageアプリは、学生が教科書や学習資料にアクセスし、オンラインプラットフォームと統合して学習をサポートする教育ツールです。
Thinkific
thinkific.com
Thinkificは、オンラインコースやコミュニティを作成・管理できるプラットフォームです。多様なコンテンツ形式をサポートし、分析ツールも提供しています。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoftは、企業向けにパーソナライズされた学習体験を提供し、スキルギャップを解消するためのプラットフォームです。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。
Nas.io
nas.io
Nas.ioアプリは、コミュニティ主導のビジネス向けに設計されたメンバーシップ、デジタル製品、有料イベントなどを提供します。
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentralは、トレーナー向けのオンラインプラットフォームで、クライアント管理、進捗トラッキング、ドキュメントの整理を支援します。
Education Perfect
educationperfect.com
Education Perfectは、教育者と学生向けのオンライン学習プラットフォームで、個別指導や進捗追跡が可能です。
ClassLink
classlink.com
ClassLinkは、教育者と学生がデジタルリソースにアクセスしやすくするクラウドベースのプラットフォームです。シングルサインオン機能を提供します。
LearnDash
learndash.com
LearnDashは、WordPress用の学習管理システムです。オンラインコースを簡単に作成、管理、販売できます。
360Learning
360learning.com
360Learningは、従業員のスキル向上を支援する共同学習管理システムで、学習プログラムの共同作成が可能です。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorldsは、企業がオンラインコースを作成・管理・販売するための学習管理システムです。多様なコンテンツ形式に対応しています。
zyBooks
zybooks.com
Zybooksは、インタラクティブな学習資料を通じてSTEM科目の理解を助ける、Webベースの教育プラットフォームです。
WileyPLUS
wiley.com
WileyPLUSは、学習と教育をサポートするオンラインプラットフォームで、インタラクティブな教材やリアルタイムフィードバックを提供します。
Traverse.link
traverse.link
Traverse.linkは、科学に基づいた方法で記憶力を向上させる学習アプリです。効果的な学習を支援します。
edumerge
edumerge.com
edumergeは、学生、教師、保護者、管理者が集まる統合プラットフォームで、コミュニケーション、学習、教室管理、管理業務の自動化をサポートします。
Emeritus
emeritus.org
Emeritusアプリは、世界中の一流大学と提携し、専門スキルと知識を学ぶための多様なコースを提供する教育プラットフォームです。
Uteach
uteach.io
Uteachは、教育者が自己ブランドの教育ウェブサイトを簡単に作成し、オンラインコースを提供・管理できるプラットフォームです。
Wooflash
wooflash.com
Wooflashは、クイズやフラッシュカードなどを使ってインタラクティブなコースを作成し、学生と共有できる教育プラットフォームです。
WISE
wise.live
Wiseは、オンライン教育や指導のためのプラットフォームで、スケジュール、自動リマインダー、請求書を自動化し、学習管理を簡素化します。
Pathwright
pathwright.com
Pathwrightは教育コースの作成と管理を支援するプラットフォームで、ユーザーが効果的な学習環境を構築できるツールを提供します。
Zenler
newzenler.com
Zenlerは、オンラインコースの作成、配信、マーケティングを統合したプラットフォームです。管理を簡素化し、教育者に便利なツールを提供します。
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